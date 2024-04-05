Марченко о голе с отскоком от маски Сорокина: «Кросби забил 2 от головы вратаря лет 6 назад. Если есть возможность, стараюсь делать так же»

Теги Нью-Джерси Питтсбург Айлендерс Оттава Коламбус Сидни Кросби Крэйг Андерсон НХЛ Илья Сорокин Кит Кинкейд Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко высказался о голе броском из-за ворот с отскоком от вратаря.

Форвард «Коламбуса» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:4) и был признан второй звездой.

На счету Марченко стало 39 (21+18) баллов в 72 играх в текущем сезоне. Он повторил личный рекорд по голам (в прошлом сезоне – 21 в 59 играх).

В первом периоде россиянин нанес прицельный бросок из-за ворот. Шайба зашла в ворота Ильи Сорокина после отскока от его маски. 

«Все произошло так быстро. Я помню голы [Сидни] Кросби лет шесть назад, наверное.

Он забил два гола от головы [вратаря]. Помню об этом. Если у меня есть возможность, я стараюсь делать так же», – заявил форвард «Коламбуса».

В феврале 2018 года Сидни Кросби забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси» броском в шлем вратаря Кита Кинкейда, но гол отменили после видеопросмотра. В апреле 2018 года форвард «Питтсбурга» забил с отрицательного угла с отскоком от вратаря «Оттавы» Крэйга Андерсона.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
То есть, игрок акцентированно целился в челюсть вратарю. И потом апеллировал к Кросби, который-де так же забивал. При этом нет ни одного хайлайта с подобными голами Кросби и, понятное дело, ни одного пруфа от Марченко. Такое крысятничество даже в любителях не позволяют.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий