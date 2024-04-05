Марченко о голе с отскоком от маски Сорокина: «Кросби забил 2 от головы вратаря лет 6 назад. Если есть возможность, стараюсь делать так же»

Кирилл Марченко высказался о голе броском из-за ворот с отскоком от вратаря.

Форвард « » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с « » (2:4) и был признан второй звездой.

На счету Марченко стало 39 (21+18) баллов в 72 играх в текущем сезоне. Он повторил личный рекорд по голам (в прошлом сезоне – 21 в 59 играх).

В первом периоде россиянин нанес прицельный бросок из-за ворот. Шайба зашла в ворота после отскока от его маски.

«Все произошло так быстро. Я помню голы [Сидни] лет шесть назад, наверное.

Он забил два гола от головы [вратаря]. Помню об этом. Если у меня есть возможность, я стараюсь делать так же», – заявил форвард «Коламбуса».

В феврале 2018 года Сидни Кросби забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси» броском в шлем вратаря Кита Кинкейда, но гол отменили после видеопросмотра. В апреле 2018 года форвард «Питтсбурга» забил с отрицательного угла с отскоком от вратаря «Оттавы» Крэйга Андерсона.