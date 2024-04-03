«Ак Барс» ведет переговоры с «Коламбусом» о возвращении Воронкова
Дмитрий Воронков может вернуться в «Ак Барс».
Казанский клуб ведет переговоры с «Коламбусом» о возвращении форварда, сообщает «Бизнес Online». Контракт игрока с клубом НХЛ действует до 2025 года.
Воронков выступал за «Ак Барс» с 2018 по 2023 год. В текущем сезоне НХЛ 23-летний хоккеист провел 69 матчей и набрал 32 (17+15) очка при показателе полезности «+1».
Генменеджер «Ак Барса»: «Воронков может вернуться. Он хочет дождаться окончания сезона в НХЛ, обсудить с родителями и определиться»
Наш менеджер больше не фурычит как только своих вытянут. Пусть ищет других центров.