«Ак Барс» ведет переговоры с «Коламбусом» о возвращении Воронкова

Дмитрий Воронков может вернуться в «Ак Барс».

Казанский клуб ведет переговоры с « » о возвращении форварда, сообщает «Бизнес Online». Контракт игрока с клубом НХЛ действует до 2025 года.

Воронков выступал за «Ак Барс» с 2018 по 2023 год. В текущем сезоне НХЛ 23-летний хоккеист провел 69 матчей и набрал 32 (17+15) очка при показателе полезности «+1».

Генменеджер «Ак Барса»: «Воронков может вернуться. Он хочет дождаться окончания сезона в НХЛ, обсудить с родителями и определиться»