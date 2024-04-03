«Ак Барс» ведет переговоры с «Коламбусом» о возвращении Воронкова

Теги Ак Барс возможные переходы Коламбус НХЛ КХЛ Дмитрий Воронков Хоккей

Дмитрий Воронков может вернуться в «Ак Барс».

Казанский клуб ведет переговоры с «Коламбусом» о возвращении форварда, сообщает «Бизнес Online». Контракт игрока с клубом НХЛ действует до 2025 года. 

Воронков выступал за «Ак Барс» с 2018 по 2023 год. В текущем сезоне НХЛ 23-летний хоккеист провел 69 матчей и набрал 32 (17+15) очка при показателе полезности «+1». 

Генменеджер «Ак Барса»: «Воронков может вернуться. Он хочет дождаться окончания сезона в НХЛ, обсудить с родителями и определиться»

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27 комментариев
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Надеюсь у Воронкова, который стал игроком основного состава клуба НХЛ, есть голова на плечах, и он не вернётся в АкБарс.
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А зачем?
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По факту, парень закрепился в Коламбусе. С его данными и уровнем это центр 2-3 звена надолго. Это 4-5 млн$ за сезон минус налоги. Кто ему в КХЛ насыпет 200-300 млн ₽?
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+24
Ответ hemsky
А зачем?
Тоже не пойму. Вроде норм сезон так то
+15
-1
+14
Если Воронков согласиться вернутся в Казань ,это будет его ошибкой ,так как в настоящем сезоне в НХЛ у него для новичка очень хороший игровой сезон ,а дальше будет ещё лучше !
+15
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+12
Хоть и болею за Ак Барс, но хочу чтоб Воронков в НХЛ развивался. Сюда всегда успеет вернуться.
+13
-1
+12
Дурак что-ли?
+11
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+9
Ответ hemsky
А зачем?
агент Воронкова пробивает на новый контракт в Коламбycе
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+8
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Если есть вариант рубить от 1 млн долл в год и выше, то в принципе на эти деньги в России житься будет лучше, чем в США. А в условном Узбекистане или Индии — лучше, чем в России (и США)..
да ну... покупать тут всратого китайца за 4-7 лямов? или ленд крузер за 30? ты в коме что ли три года провёл?))
+8
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+6
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Если есть вариант рубить от 1 млн долл в год и выше, то в принципе на эти деньги в России житься будет лучше, чем в США. А в условном Узбекистане или Индии — лучше, чем в России (и США)..
мне лобовуху поменять надо. хрен найдёшь. а где ещё завалялось - зарядили сотку с установкой. СОТКУ!! за сраное стёклышко, б***ь! а ты тут про паритетную способность. ты угараешь)))
+7
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+6
Шипачова и Войнова взамен хотят дать ))))
+5
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Комментарий скрыт
прям в Россию захотелось))
+5
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Ворон должен остаться в НХЛ.
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+3
Не в обиду казанским болельщикам, но у вас там какая-то дичь происходит. Такое ощущение, что в управлении клубом совсем какие-то посторонние люди
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Блин, вот человек сомневается, а кто-то из наших ему голову забивает возвращением...родных и близких ему мало что-ли? Оставьте человека в покое уже, пусть сам АБ напишет когда решится обратно
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Ответ Александр Коваль
Не в обиду казанским болельщикам, но у вас там какая-то дичь происходит. Такое ощущение, что в управлении клубом совсем какие-то посторонние люди
а чего обижаться? всё так. присосались как пиявки и дербанят бюджет.
+2
-1
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Если есть вариант рубить от 1 млн долл в год и выше, то в принципе на эти деньги в России житься будет лучше, чем в США. А в условном Узбекистане или Индии — лучше, чем в России (и США)..
Что-то об Индии у Вас маловато знаний
+1
0
+1
Ответ Александр Коваль
Не в обиду казанским болельщикам, но у вас там какая-то дичь происходит. Такое ощущение, что в управлении клубом совсем какие-то посторонние люди
если бы можно было то 1000 раз плюсанул бы, менеджмент там посторонние люди
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Ответ newyork13
Шипачова и Войнова взамен хотят дать ))))
И Радулова впридачу)
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Ответ chiga
Тоже не пойму. Вроде норм сезон так то
Возможно человеку больше нравится в Казани, чем В Коламбусе. Я не про хоккей.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Комментарий скрыт
2 млн. чесных долларов в Америке лучше чем 20 в России, где их могут отнять , украсть или посадить
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Зачем? Пусть играет,он только 👌,наберает форму, сейчас привыкает.
Наш менеджер больше не фурычит как только своих вытянут. Пусть ищет других центров.
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Предконтрактная подготовка
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