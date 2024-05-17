Пресс о финале с «Локомотивом»: «Мы играли с потрясающей командой. Все матчи были ноздря в ноздрю, серия была намного более равной, чем 4-0»
Робин Пресс высказался о победе «Металлурга» в финале Кубка Гагарина-2024.
Клуб обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.
– Перед финалом «Локомотив» называли сверхлюдьми, роботами. Знали об этом и как реагировали на такие сравнения?
– Понятно, что до нас доходили разговоры, что они роботы. Я понимаю, почему их так называли, это очень структурная команда, которая показывает очень хороший хоккей. Но это все равно хоккей, и мы были не хуже, раз тоже дошли до финала.
Знали, что в соперниках у нас сильная команда и будет очень тяжело. Так и было, все матчи – в одну шайбу. Против них было очень непросто играть, это точно. Но мы хорошо с этим справились.
– В финале на вас почти никто не ставил, а уж тем более на 4-0. Такая победа стала еще более впечатляющей.
– «Локомотив» – хорошая команда, и, если посмотреть на серию, все матчи были ноздря в ноздрю. Я очень счастлив, что мы управились за четыре матча, но серия была намного более равной, чем 4-0.
Мы играли с потрясающей командой и смогли выиграть за четыре матча, – сказал защитник Робин Пресс.