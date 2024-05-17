Пресс о контракте: «Если останусь в России – приоритетом будет «Металлург». Агенты ведут переговоры с клубом»

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Робин Пресс Хоккей

Робин Пресс рассказал о переговорах по контракту с «Металлургом».

29-летний защитник стал обладателем Кубка Гагарина в составе команды из Магнитогорска. Сейчас он находится в статусе неограниченно свободного агента.

– Получается, единственный вопрос для вас сейчас, оставаться в КХЛ или нет, состоит в том, как видеться с семьей во время сезона? В том, что родным сейчас непросто приехать в Россию?

– Есть много причин, эта – одна из них. Тяжело надолго расставаться с родными, не видеть их по восемь-девять месяцев.

Я уже три года так живу. Мы все становимся старше, приоритеты меняются. Каждое лето, каждое решение несет новые вызовы. Все всегда меняется, так что посмотрим, что будет дальше.

– Но с «Магниткой» переговоры будете вести?

– Да, агенты каждый день работают, ведут переговоры, рассматривают варианты и работают над тем, чтобы заключить контракт. Так что да, мы над этим работаем.

– То есть «Металлург» у вас в приоритете?

– Если останусь в России, то да – приоритетом будет «Магнитка», – сказал защитник Робин Пресс.

В регулярном чемпионате шведский игрок заработал 39 (7+32) баллов за 64 матча. В 23 играх плей-офф Пресс набрал 17 (3+14) очков.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий