Пресс о Мозякине: «Масштабная личность. Он принес ауру в тренерский штаб – нам помогало одно то, что он рядом»

Робин Пресс высказался о роли Сергея Мозякина в тренерском штабе «Металлурга».

Клуб из Магнитогорска стал обладателем Кубка Гагарина в завершившемся сезоне.

– В сезоне у команды было всего пару небольших спадов, после первого, когда вы проиграли пять подряд, в тренерский штаб вошел Сергей Мозякин – легенда нашего хоккея. Сразу после этого команда выиграла 11 матчей подряд, это так подействовала его аура победителя?

– Я знал о Сергее Мозякине давно, видел его на чемпионатах мира и все такое. Конечно, трудно было заранее представить, что это за фигура для «Металлурга», но это чувствовалось даже по тому, как люди говорили о нем.

Его приход в тренерский штаб, конечно, помог, все-таки это масштабная личность, он провел такую впечатляющую карьеру. Все его слушают и понимают, что у него огромный опыт и он поможет нам пройти через то, с чем мы столкнулись в тот момент.

Аура, пожалуй, подходящее слово. Он именно ее и принес, у нас появился человек такого масштаба, который может дать ценный совет или еще как-то подсказать. Да нам помогало уже одно то, что он рядом, – сказал защитник Робин Пресс.