Новиков о Цыплакове в «Айлендерс»: «Объяснение агента непонятно. Ехать в лучшую лигу мира и говорить, что приехал, потому что не договорился с другой командой, – оскорбительно»

Юрий Новиков высказался о переходе Максима Цыплакова в «Айлендерс».

Нападающий, ранее выступавший в «Спартаке», подписал соглашение с « » на один сезон.

«Мне, как болельщику « », грустно, что ведущий игрок уходит в НХЛ. Тем не менее я его понимаю. Считаю, что это абсолютно правильное решение. Оно возвысит его и уважаемую хоккейную фамилию.

Мы знаем, что его дед, Виктор Васильевич Цыплаков, был известным хоккеистом. Прославить эту фамилию в НХЛ дорогого стоит. «Спартак» теряет ведущего игрока, но я понимаю решение . Будем болеть за него.

Непонятно только объяснение агента. Он говорит, что не получилось договориться со «Спартаком» по финансам. Но извините, в НХЛ не едут только из-за того, что не удалось договориться по деньгам. Это же не Хабаровск, куда уехал Хохлачев.

Ехать в лучшую лигу мира и говорить, что я приехал сюда, потому что не договорился с другой командой, – это оскорбительно. Слово – не воробей. Если что-то пойдет не так, то у этих буржуинов все ходы записаны. В НХЛ нужно сражаться, что наши ребята и делают. И мы ими гордимся.

Кроме хорошего, о Максиме не может быть и речи. Я только за его отъезд, потому что спартаковцы должны присутствовать в НХЛ», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.