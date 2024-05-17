Новиков о Цыплакове в «Айлендерс»: «Объяснение агента непонятно. Ехать в лучшую лигу мира и говорить, что приехал, потому что не договорился с другой командой, – оскорбительно»

Теги Спартак Айлендерс НХЛ Юрий Новиков КХЛ Максим Цыплаков Хоккей

Юрий Новиков высказался о переходе Максима Цыплакова в «Айлендерс».

Нападающий, ранее выступавший в «Спартаке», подписал соглашение с «Айлендерс» на один сезон.

«Мне, как болельщику «Спартака», грустно, что ведущий игрок уходит в НХЛ. Тем не менее я его понимаю. Считаю, что это абсолютно правильное решение. Оно возвысит его и уважаемую хоккейную фамилию.

Мы знаем, что его дед, Виктор Васильевич Цыплаков, был известным хоккеистом. Прославить эту фамилию в НХЛ дорогого стоит. «Спартак» теряет ведущего игрока, но я понимаю решение Максима. Будем болеть за него.

Непонятно только объяснение агента. Он говорит, что не получилось договориться со «Спартаком» по финансам. Но извините, в НХЛ не едут только из-за того, что не удалось договориться по деньгам. Это же не Хабаровск, куда уехал Хохлачев.

Ехать в лучшую лигу мира и говорить, что я приехал сюда, потому что не договорился с другой командой, – это оскорбительно. Слово – не воробей. Если что-то пойдет не так, то у этих буржуинов все ходы записаны. В НХЛ нужно сражаться, что наши ребята и делают. И мы ими гордимся.

Кроме хорошего, о Максиме не может быть и речи. Я только за его отъезд, потому что спартаковцы должны присутствовать в НХЛ», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У Цыплакова должно получиться в НХЛ.
0
0
0
Да пускай пробует пока есть возможность.Проявит себя там, дадут контракт пожирнее чем агент озвучивал 60-70лямов по рублям.
0
0
0
Цыплаков покатается по АХЛ и типо приехавший из-за океана , будет дальше выплакивать контракт. Такой глупости ещё не было, торговаться с клубом, выкручивать руки Спартаку, а потом , надувши щечки , ехать типо в НХЛ. Ребята если уж едут пробовать свои силы в НХЛ, они ни с кем не торгуются и ведут себя порядочно. . Но с таким подходом 0,3 очка за сезон в КХЛ , станет потолком этого игрока. Очень уж жаден до денег, хотя пока никто и звать никак
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий