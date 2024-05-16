Плющев о Цыплакове в «Айлендерс»: «Соответствует НХЛ по манере игры – одарен физически, хорошее катание. Есть все, чтобы заиграть в лиге»

Теги Спартак Айлендерс Владимир Плющев НХЛ КХЛ Максим Цыплаков Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Плющев считает, что Максим Цыплаков может проявить себя в НХЛ.

Нападающий, выступавший в «Спартаке», подписал соглашение с «Айлендерс» на один сезон.

«Максим провел сезон на очень высоком и хорошем уровне. По манере игры он соответствует НХЛ. Он физически одарен, с хорошим катанием.

У него все может получиться. Адаптация всегда проходит тяжело, тем более в новой среде. Но это все зависит от него.

Если он принял такое решение, значит, он внутренне готов к этому.

У него есть все для того, чтобы заиграть в НХЛ», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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