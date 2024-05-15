Агент Черных о «Тракторе»: «Пожелаю Заварухину удачи. От Гру жду интересного хоккея»

Агент Александр Черных высказался о «Тракторе».

«Я не знаю все ли ждали в Челябинске назначения Заварухина главным тренером или нет, не могу сказать, потому что были разные мнения, кто-то ждал, а кто-то ждал что-то противоположное.

У менеджмента в лице Савина и Волкова большой опыт, они знают, что делают. Они приняли такое решение и дальше уже брали игроков — того же Светлакова, у которого было много предложений. И Волкову, у которого уже есть Кубок в качестве генменеджера, стоило большого труда уговорить Андрея.

Пожелаю Алексею Заварухину удачи, дай бог, чтобы он проявил себя в другом клубе, тем более он уже в разных командах работал на посту помощника. А что касается канадца Гру, то я жду интересного хоккея, тем в команде много ребят из нашего агентства. Я бы хотел, чтобы у этого специалиста получилось.

Волков вдохновился положительным опытом работы с Хартли? Этот вопрос лучше адресовать Алексею. Я так понимаю то, что происходило и как он видел не совсем складывалось, поэтому он все тщательно проанализировал и принял решение назначить канадца», – сказал Черных.