Агент Черных о «Тракторе»: «Пожелаю Заварухину удачи. От Гру жду интересного хоккея»

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Александр Черных Хоккей

Агент Александр Черных высказался о «Тракторе».

«Я не знаю все ли ждали в Челябинске назначения Заварухина главным тренером или нет, не могу сказать, потому что были разные мнения, кто-то ждал, а кто-то ждал что-то противоположное.

У менеджмента в лице Савина и Волкова большой опыт, они знают, что делают. Они приняли такое решение и дальше уже брали игроков — того же Светлакова, у которого было много предложений. И Волкову, у которого уже есть Кубок в качестве генменеджера, стоило большого труда уговорить Андрея.

Пожелаю Алексею Заварухину удачи, дай бог, чтобы он проявил себя в другом клубе, тем более он уже в разных командах работал на посту помощника. А что касается канадца Гру, то я жду интересного хоккея, тем в команде много ребят из нашего агентства. Я бы хотел, чтобы у этого специалиста получилось.

Волков вдохновился положительным опытом работы с Хартли? Этот вопрос лучше адресовать Алексею. Я так понимаю то, что происходило и как он видел не совсем складывалось, поэтому он все тщательно проанализировал и принял решение назначить канадца», – сказал Черных.

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1 комментарий
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Ажиотаж вокруг этого события не потому что "достоин-не достоин", "справится-не справится", а потому что публично дали слово, и на деле показали, что слово это ничего не стоит, за свои слова - не в ответе.
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