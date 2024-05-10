Агент Лукоянова: «Стопроцентного отказа от игрока со стороны «Ак Барса» не было. Решение по нему еще не принято»

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Александр Черных Артем Лукоянов Хоккей

Агент Артема Лукоянова высказался о будущем игрока в «Ак Барсе».

Ранее появилась информация о том, что нападающий может покинуть клуб.

– Не могу сказать, что Лукоянов однозначно уходит из «Ак Барса». Решение по нему еще не принято.

Стопроцентного отказа от игрока со стороны клуба не было.

– Будут переговоры?

– Они идут. Мы ждем назначения главного тренера «Ак Барса», и дальше будем продолжать общаться, – сказал агент Александр Черных.

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