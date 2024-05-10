Агент Лукоянова: «Стопроцентного отказа от игрока со стороны «Ак Барса» не было. Решение по нему еще не принято»

Агент Артема Лукоянова высказался о будущем игрока в «Ак Барсе».

Ранее появилась информация о том, что нападающий может покинуть клуб.

– Не могу сказать, что однозначно уходит из «Ак Барса». Решение по нему еще не принято.

Стопроцентного отказа от игрока со стороны клуба не было.

– Будут переговоры?

– Они идут. Мы ждем назначения главного тренера « », и дальше будем продолжать общаться, – сказал агент .