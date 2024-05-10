Агент Лукоянова: «Стопроцентного отказа от игрока со стороны «Ак Барса» не было. Решение по нему еще не принято»
Агент Артема Лукоянова высказался о будущем игрока в «Ак Барсе».
Ранее появилась информация о том, что нападающий может покинуть клуб.
– Не могу сказать, что Лукоянов однозначно уходит из «Ак Барса». Решение по нему еще не принято.
Стопроцентного отказа от игрока со стороны клуба не было.
– Будут переговоры?
– Они идут. Мы ждем назначения главного тренера «Ак Барса», и дальше будем продолжать общаться, – сказал агент Александр Черных.