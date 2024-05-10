Агент Радулова: «Однозначного ответа от «Ак Барса» пока не получили. На следующей неделе наступит ясность по будущему Александра, скорее всего»

Агент Александра Радулова высказался о будущем нападающего.

выступает за «Ак Барс» с 2022 года. Срок его контракта с казанским клубом истек 30 апреля.

«Пока однозначного ответа от «Ак Барса» мы не получили. Мой партнер будет встречаться с представителями клуба и с самим Александром на следующей неделе.

Если Александр не останется в Казани, то обсудим, где он видит свое будущее. Скорее всего, на следующей неделе наступит ясность по его будущему», – сказал агент .