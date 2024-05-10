Агент Радулова: «Однозначного ответа от «Ак Барса» пока не получили. На следующей неделе наступит ясность по будущему Александра, скорее всего»

Теги Ак Барс возможные переходы Александр Радулов КХЛ Александр Черных Матч ТВ Хоккей

Агент Александра Радулова высказался о будущем нападающего.

Радулов выступает за «Ак Барс» с 2022 года. Срок его контракта с казанским клубом истек 30 апреля.

«Пока однозначного ответа от «Ак Барса» мы не получили. Мой партнер будет встречаться с представителями клуба и с самим Александром на следующей неделе.

Если Александр не останется в Казани, то обсудим, где он видит свое будущее. Скорее всего, на следующей неделе наступит ясность по его будущему», – сказал агент Александр Черных.

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