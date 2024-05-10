Агент Кулемина: «У Николая есть желание играть за «Салават». В клубе не против, ждем решения семейных и бытовых ситуаций»

Теги Салават Юлаев Николай Кулемин КХЛ Александр Черных Хоккей

Агент Николая Кулемина рассказал о вариантах продолжения карьеры для игрока.

37-летний форвард находится в статусе неограниченно свободного агента после истечения срока контракта с «Салаватом Юлаевым».

Кулемин провел три сезона в составе команды из Уфы.

«Если Николай сможет завершить вовремя свои семейные и бытовые ситуации, у него есть желание продолжить играть за «Салават Юлаев».

Мы обговорили с клубом, и там в принципе не против. Сейчас мы дождемся решения этих вопросов.

Если ничего не будет препятствовать его приезду в Уфу, чтобы он смог играть за «Салават», то, думаю, мы договоримся.

Однозначно, Кулемин поможет команде», – сказал представитель игрока Александр Черных

В 46 играх регулярного чемпионата-2023/24 нападающий набрал 25 (13+12) очков при полезности «плюс 8». В плей-офф он сыграл 2 матча. 

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3 комментария
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Здорово, ценник у него не высокий и пользу приносит, опять же для глубины состава хорошо, а в нынешних реалиях вообще для состава...игроки уходят, а новых подписания нет.
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Перспективный молодой человек, надо брать😁
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