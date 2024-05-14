Третьяк о сезоне: «Появились молодые игроки – это работал лимит, сыграл роль. Надеемся играть на ЧМ, и эти хоккеисты будут выступать за сборную России»

Владислав Третьяк поделился мнением об итогах хоккейного сезона.

– Что для вас главное в этом сезоне с точки зрения ФХР и сборной?

– То, что появились молодые игроки, – это очень важно. И в Нижнем Новгороде, и в Магнитогорске, и в других городах появляется много новых звездочек.

Это потому, что у нас работал лимит в трех иностранцев на клуб. Думаю, это сыграло свою роль.

Появилось больше сорока дополнительных рабочих мест для тех россиян, кто в потенциале сможет раскрыть свой талант в .

Хотелось бы видеть, что эти появившиеся звездочки засверкают более ярко на хоккейном небосводе.

Мы надеемся, что мы все-таки будем играть на чемпионатах мира.

И эти хоккеисты будут выступать за сборную России, делая все ради того, чтобы мы выиграли, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.