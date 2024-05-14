Третьяк о сезоне: «Появились молодые игроки – это работал лимит, сыграл роль. Надеемся играть на ЧМ, и эти хоккеисты будут выступать за сборную России»

Теги Металлург Мг Торпедо ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк КХЛ лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк поделился мнением об итогах хоккейного сезона.

– Что для вас главное в этом сезоне с точки зрения ФХР и сборной?

– То, что появились молодые игроки, – это очень важно. И в Нижнем Новгороде, и в Магнитогорске, и в других городах появляется много новых звездочек.

Это потому, что у нас работал лимит в трех иностранцев на клуб. Думаю, это сыграло свою роль.

Появилось больше сорока дополнительных рабочих мест для тех россиян, кто в потенциале сможет раскрыть свой талант в КХЛ.

Хотелось бы видеть, что эти появившиеся звездочки засверкают более ярко на хоккейном небосводе.

Мы надеемся, что мы все-таки будем играть на чемпионатах мира.

И эти хоккеисты будут выступать за сборную России, делая все ради того, чтобы мы выиграли, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

3 комментария
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А зачем тогда вернули старый лимит,новый же вон как помог? Третьяк как обычно😑
+3
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Ответ Иван Буренков
А зачем тогда вернули старый лимит,новый же вон как помог? Третьяк как обычно😑
И отобрали более 40 рабочих мест у россиян )
+2
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выпил лишнего
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