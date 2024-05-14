Кузнецов о 2-3 в серии с «Рейнджерс»: «Я так рад быть частью этого. Благодарен, что мы смогли вернуться, выиграть матч»
Евгений Кузнецов высказался после пятого матча серии с «Рейнджерс».
Форвард «Каролины» забросил победную шайбу в игре второго раунда Кубка Стэнли против клуба из Нью-Йорка (4:1, 2-3).
«Я так рад быть частью этого.
Это один из тех случаев, когда ты начинаешь третий период и понимаешь, что это может быть последний период в этом сезоне. И ты не хочешь испытывать это чувство.
Поэтому я очень благодарен, что мы смогли вернуться [в серию] и выиграть матч», – сказал нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов.
Кузнецов снова забил (прям из-под Панарина) – и «Каролина» еще жива!