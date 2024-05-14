Крайдер о серии с «Каролиной»: «Если бы мне сказали, что «Рейнджерс» ведут 3-2 против второй в списке лучших команд в НХЛ с возможность закрыть серию – это очень хорошее положение»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Крис Крайдер Хоккей

Крис Крайдер высказался о положении «Рейнджерс» после двух поражений от «Каролины».

«Рейнджерс» проиграли «Каролине» (1:4) в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Нью-йоркцы вели 3-0 по ходу противостояния, но уступили в двух матчах подряд. Шестая игра серии пройдет на арене «Каролины».

«Если бы мне сказали, что мы ведем 3-2 в серии против второй в списке лучших команд в НХЛ с возможность закрыть серию – это очень хорошее положение.

Поэтому нужно выходить на лед и играть лучше, быть более сконцентрированными в мелочах, работать друг за друга и найти способ выиграть матч», – сказал нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер.

2 комментария
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Тут весь вопрос - как этот счет получился: после равных 1:1 и 2:2 или же как сейчас после 3:0. А то в прошлом сезоне копы тоже бодро и уверенно начали серию против дьяволов, а потом безвольно ее слили, проиграв 3 матча подряд и уступив в 7-й игре. Как бы дежавю тут не произошло.
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Утрирует. Лучшие команды этого КС это Флорида и Даллас и только потом Каролина и твой Рейнджерс. Даллас прошел чемпиона Вегаса и пройдет Колорадо, титанов Запада.
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