Крайдер о серии с «Каролиной»: «Если бы мне сказали, что «Рейнджерс» ведут 3-2 против второй в списке лучших команд в НХЛ с возможность закрыть серию – это очень хорошее положение»

Крис Крайдер высказался о положении «Рейнджерс» после двух поражений от «Каролины».

« » проиграли «Каролине» (1:4) в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Нью-йоркцы вели 3-0 по ходу противостояния, но уступили в двух матчах подряд. Шестая игра серии пройдет на арене «Каролины».

«Если бы мне сказали, что мы ведем 3-2 в серии против второй в списке лучших команд в с возможность закрыть серию – это очень хорошее положение.

Поэтому нужно выходить на лед и играть лучше, быть более сконцентрированными в мелочах, работать друг за друга и найти способ выиграть матч», – сказал нападающий «Рейнджерс» .