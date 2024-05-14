Назаров о закрытии сезона КХЛ: «Услышал много конструктивных идей. Нужно продолжать двигаться в этом направлении»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Андрей Назаров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о закрытии сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Бессонные ночи продолжаются, серия «Рейнджерс» с «Каролиной» получается очень интересной и захватывающей, российские ребята радуют.

Что касается сезона в КХЛ, то теперь можно официально констатировать, что он завершен. Накануне прошла церемония закрытия, лично я услышал много конструктивных идей в плане дальнейшего развития лиги.

Нужно продолжать двигаться в этом направлении», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий