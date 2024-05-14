Назаров о закрытии сезона КХЛ: «Услышал много конструктивных идей. Нужно продолжать двигаться в этом направлении»

Андрей Назаров высказался о закрытии сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Бессонные ночи продолжаются, серия « » с «Каролиной» получается очень интересной и захватывающей, российские ребята радуют.

Что касается сезона в КХЛ, то теперь можно официально констатировать, что он завершен. Накануне прошла церемония закрытия, лично я услышал много конструктивных идей в плане дальнейшего развития лиги.

Нужно продолжать двигаться в этом направлении», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.