Быков о Гатиятулине в «Ак Барсе»: «Анвар давно готов к шагу вперед в карьере. Это серьезный вызов для него, в республике очень почитают команду»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Вячеслав Быков КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Вячеслав Быков высказался о назначении Анвара Гатиятулина тренером «Ак Барса».

«Считаю, что это назначение является серьезным вызовом Анвару! Думаю, что этот специалист уже давно готов к такому шагу вперед в своей карьере.

В клубе очень серьезно и профессионально подходят к формированию как самой команды игроков, так и тренерского штаба. Те победные традиции, которые создал в свою бытность Зинэтула Билялетдинов, теперь поручено возродить и продолжить Анвару Гатиятулину!

Спортивный менеджмент команды, по‑видимому, провел большую работу при выборе главного тренера. Это серьезный вызов для него, так как в республике очень почитают команду и уделяют ей внимание на самом высоком уровне.

А болельщики очень любят своих кумиров, но при этом тоже привыкли к победам и оказывают ей большую поддержку во время матчей.

Специалистам хоккея будет интересно наблюдать за «Ак Барсом» в этом сезоне», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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2 комментария
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К какому шагу вперёд он готов , если полгода назад его из Трактора уволили ,так как были не довольны его "успехами " с командой , а Заварухин стал вместо него работать и дошёл с тем же составом игроков до полуфинала плей-офф !
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Результата не будет уберут, контракт 2 года с учётом что кубок будет в этот срок.А там Козырев опыта наберётся или как хотел Билл, Кудашёв с Динамо разойдётся,будет из кого выбирать.
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