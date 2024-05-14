Быков о Гатиятулине в «Ак Барсе»: «Анвар давно готов к шагу вперед в карьере. Это серьезный вызов для него, в республике очень почитают команду»

Вячеслав Быков высказался о назначении Анвара Гатиятулина тренером «Ак Барса».

«Считаю, что это назначение является серьезным вызовом Анвару! Думаю, что этот специалист уже давно готов к такому шагу вперед в своей карьере.

В клубе очень серьезно и профессионально подходят к формированию как самой команды игроков, так и тренерского штаба. Те победные традиции, которые создал в свою бытность , теперь поручено возродить и продолжить !

Спортивный менеджмент команды, по‑видимому, провел большую работу при выборе главного тренера. Это серьезный вызов для него, так как в республике очень почитают команду и уделяют ей внимание на самом высоком уровне.

А болельщики очень любят своих кумиров, но при этом тоже привыкли к победам и оказывают ей большую поддержку во время матчей.

Специалистам хоккея будет интересно наблюдать за «Ак Барсом» в этом сезоне», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.