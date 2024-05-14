Анвар Гатиятулин: «Работа в «Ак Барсе» – вызов, понимаю амбиции клуба. Всем штабом ощущаем ответственность и готовы к ней. Хотим, чтобы команда играла в активный хоккей»

Теги Ак Барс Денис Ячменев КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин высказался о назначении на пост главного тренера «Ак Барса».

«Работа в «Ак Барсе» – вызов для любого тренера, я понимаю амбиции клуба, и уже чувствую, какое внимание команде уделают болельщики, руководство республики и «Татнефти». Мы всем штабом ощущаем ответственность и готовы к ней.

Для меня лично переезд в Татарстан тоже многое значит, ментально мне здесь очень комфортно.

Тренеров, с которыми мы будем работать, я знаю давно, они хорошо себя зарекомендовали, у нас есть опыт совместных побед. Все ребята профессионалы, детально разбирают игры, много работают индивидуально с хоккеистами. Весь наш штаб постоянно обучается, мы стараемся идти в ногу со временем, искать новые знания.

Новый для нашей команды тренер Денис Ячменев уже имеет успешный опыт работы в ВХЛ, его команда всегда боролась за медали. Мы давно с ним общаемся, знаем его и как достойного человека, и как сильного специалиста.

Мы хотим, чтобы «Ак Барс» играл в активный хоккей, который требует много энергии, потому важно будет подготовить команду физически.

Первоочередная задача штаба – как можно скорее объяснить все требования хоккеистам, чтобы наша игровая картинка начала развиваться», – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

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2 комментария
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После Роман Борисыча,слово штаб,как-то не воспринимается.Такое слово испортил
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В новом сезоне, удачи Ак барсу!
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