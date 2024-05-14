Валиуллин о Гатиятулине: «Рассчитываем на преемственность основных идей «Ак Барса» и «Татнефти» – работоспособности, сплоченности, стабильности и высоких результатов»

Марат Валиуллин высказался о назначении Анвара Гатиятулина тренером «Ак Барса».

«Мы давно следили за работой Анвара Рафаиловича в других клубах, он не первый год был в сфере наших интересов. Но ранее не было возможности пригласить его в наш клуб из-за контрактных обязательств перед другими клубами.

Это очень хороший тренер, прошедший все ступени развития – от детской школы до сборной России. Он работал в хороших клубах с игроками разного уровня и не стоит на месте – все еще развивается и обучается.

Во время переговоров мы поняли, что системный подход подходит нашему клубу. Мы рассчитываем на преемственность основных идей «Ак Барса» и «Татнефти» – работоспособности, сплоченности, стабильности, грамотной игры и высоких результатов. Считаем, что этому помогут хорошие отношения Анвара Рафаиловича и Зинэтулы Хайдяровича [Билялетдинова].

Также нам понравилось интересное предложение Гатиятуллина по тренерскому штабу. Александр Макрицкий выполнял большой объем работы в Челябинске в этом сезоне, у него было много предложений в межсезонье, и мы рады, что он выбрал наш клуб.

Денис Ячменев – один из самых перспективных специалистов из ВХЛ. Он сразу после завершения карьеры игрока, без раскачки, стал главным тренером и за три сезона выиграл Кубок и дважды играл в полуфиналах. При не самом сильном составе его команда показывала очень быстрый и активный хоккей, соответствующий современным трендам.

Алексей Тертышный не чужой для Казани человек, он выступал за «Ак Барс» и понимает, какое значение результаты команды имеют для республики. Это умный тренер, со своим мнением, он будет заниматься спецбригадами большинства.

Георгий Гелашвили также прошел все этапы тренерской работы, это молодой специалист, который еще будет развиваться. Мы рассчитываем на его успешную работу с нашими вратарями.

Задачи штаба – соответствовать высокой планке выступлений «Ак Барса», а также развивать игроков нашей системы, чтобы выполнить и стратегические задачи «Татнефти» по своим воспитанникам в составе», – сказал генеральный менеджер « » Марат Валиуллин.