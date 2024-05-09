Президент федерации хоккея Турции: «В планах – создание клубов КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Строим ледовые дворцы, чтобы выходить на международную арену»
Глава федерации хоккея Турции высказался о планах турецких клубов войти в КХЛ.
Ранее стало известно, что ФХР подпишет меморандум о сотрудничестве с Турецкой федерацией хоккея. Подобный документ подписывался и с партнерами из Индии.
«Мы строим ледовые дворцы, чтобы их заполнять и выходить на международную арену не только под эгидой нашей федерации, но и развивать частные клубы.
Конечно же, у нас в планах есть создание клуба и МХЛ, и ВХЛ, и КХЛ», – сказал президент Турецкой федерации хоккея Халит Албайрак.