Президент федерации хоккея Турции: «В планах – создание клубов КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Строим ледовые дворцы, чтобы выходить на международную арену»

Теги ФХР КХЛ МХЛ ВХЛ сборная Турции Матч ТВ Хоккей

Глава федерации хоккея Турции высказался о планах турецких клубов войти в КХЛ.

Ранее стало известно, что ФХР подпишет меморандум о сотрудничестве с Турецкой федерацией хоккея. Подобный документ подписывался и с партнерами из Индии.

«Мы строим ледовые дворцы, чтобы их заполнять и выходить на международную арену не только под эгидой нашей федерации, но и развивать частные клубы.

Конечно же, у нас в планах есть создание клуба и МХЛ, и ВХЛ, и КХЛ», – сказал президент Турецкой федерации хоккея Халит Албайрак. 

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5 комментариев
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В Турции в отличие от Китая будут болельщики хоть, русские правда в основном 😀
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Ответ Шурум-Бурум
А что прекрасная идея, как раз заявить в КХЛ три стамбульских гранда -- сразу же жары на трибуназ прибавиться:)))
Игроки увидят море
+2
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+2
А что прекрасная идея, как раз заявить в КХЛ три стамбульских гранда -- сразу же жары на трибуназ прибавиться:)))
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через три года будут у нас Верблюды Балашихи.
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ну да, перелет Стамбул Хабаровск или Владивосток, это мощь 💪
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