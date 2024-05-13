Морозов о клубе из Турции в КХЛ: «Не ведем переговоров. Мы за то, чтобы в лиге были сильные клубы, конкуренция»

Алексей Морозов ответил на вопрос о возможном появлении клуба из Турции в КХЛ.

– Федерации хоккея России и Турции подписали соглашение о сотрудничестве, и глава турецкой федерации не скрывает, что хотел бы видеть клуб своей страны в КХЛ. Сейчас это возможно?

– Для того, чтобы создавать клуб в КХЛ или МХЛ, нужна стратегия и видение – чего хотим добиться и куда идем.

Мы за то, чтобы в лиге были сильные клубы, была конкуренция, чтобы клубы были финансово привлекательны.

На данный момент никаких переговоров с турецкой стороной мы не ведем, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.