Морозов о клубе из Турции в КХЛ: «Не ведем переговоров. Мы за то, чтобы в лиге были сильные клубы, конкуренция»

Теги Алексей Морозов КХЛ сборная Турции Федерация хоккея Турции Хоккей

Алексей Морозов ответил на вопрос о возможном появлении клуба из Турции в КХЛ.

– Федерации хоккея России и Турции подписали соглашение о сотрудничестве, и глава турецкой федерации не скрывает, что хотел бы видеть клуб своей страны в КХЛ. Сейчас это возможно?

– Для того, чтобы создавать клуб в КХЛ или МХЛ, нужна стратегия и видение – чего хотим добиться и куда идем.

Мы за то, чтобы в лиге были сильные клубы, была конкуренция, чтобы клубы были финансово привлекательны.

На данный момент никаких переговоров с турецкой стороной мы не ведем, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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Вопрс к господину Морозову:Кто финансирует так называемый клуб Куньлунь?
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