Морозов о лимите: «Жили при пяти легионерах, только в этом сезоне попробовали троих. Поправка в закон Минспорта будет внесена, затем с новым министром будем прорабатывать, наверное»

Алексей Морозов дал комментарий о смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Правление ФХР ранее приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов Фонбет Чемпионата КХЛ на сезон-2024/25.

– Лимит легионеров на следующий сезон утвержден в пять человек. Как быть клубам, когда они не знают, какой лимит будет через год?

– Мы договорились с ФХР и пришли к общему знаменателю. Не было разговоров, что лимит на один сезон, давно жили при пяти легионерах, только в этом сезоне попробовали троих.

Все пришли к общему мнению, поправка в закон Минспорта будет внесена, потом приказ. Затем, наверное, с новым министром спорта будем прорабатывать этот вопрос, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.