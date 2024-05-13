Морозов о лимите: «Жили при пяти легионерах, только в этом сезоне попробовали троих. Поправка в закон Минспорта будет внесена, затем с новым министром будем прорабатывать, наверное»

Теги ФХР Алексей Морозов КХЛ лимит на легионеров Хоккей

Алексей Морозов дал комментарий о смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Правление ФХР ранее приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов Фонбет Чемпионата КХЛ на сезон-2024/25.

– Лимит легионеров на следующий сезон утвержден в пять человек. Как быть клубам, когда они не знают, какой лимит будет через год?

– Мы договорились с ФХР и пришли к общему знаменателю. Не было разговоров, что лимит на один сезон, давно жили при пяти легионерах, только в этом сезоне попробовали троих.

Все пришли к общему мнению, поправка в закон Минспорта будет внесена, потом приказ. Затем, наверное, с новым министром спорта будем прорабатывать этот вопрос, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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2 комментария
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Со временем нужно увеличить лимит
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В НХЛ как им удобно так они и делают. А у нас будут советоваться с министром, с президентом и т.д и т.п.
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