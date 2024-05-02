Ротенберг о лимите: «Главное – развивать своих ребят. Рассчитываем, что тренеры в КХЛ будут делать выбор в пользу наших хоккеистов»

Теги СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг лимит на легионеров Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением об изменении лимита на легионеров в КХЛ.

Правление ФХР ранее приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов на сезон-2024/25.

«Самое главное для нас – это развивать своих ребят. Мне кажется, что расширение лимита в КХЛ не повлияет на появление молодых и талантливых хоккеистов.

Это будет зависеть от тренеров. Они решают, кто будет в составе, кого будут использовать.

Мы рассчитываем, что наши тренеры в КХЛ всегда будут делать выбор в пользу наших хоккеистов», – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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11 комментариев
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А я не тренер, поэтому будем натурализовывать Лайпсиков.
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Правильные слова,поэтому, в СКА, в новом сезоне,не должно быть легионеров,ведь Ротенберг говорит не популистские слова?)))
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Сегодня просто день Ротенберга на Спортсе! Настоящий праздник! Сколько ценных высказываний и мыслей! Надеюсь это ещё не всё и спортс нас продолжит радовать.
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ты вообще развиваешь, наберёшь полную авоську, распихаешь по своим командам, где развития зачастую ещё меньше чем на местах, где нет такой конкуренции, и ждёшь кто выплывет, получается и сами не развиваете тольком, но зато и другим не дадим,рвачи.
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есть лимит 5 игроков.что ему ишо надо.с главных тренеров спрашивают результат.а не сколько он молодёжи подготовил.сам то 5 иностранцев возьмёт. а остальное его пропоганда
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Куда его деть?
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За Романа!
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Какой скрепный Роман.
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Как этот мудак заикал уже, лол.
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Ответ Alexander Firsov
есть лимит 5 игроков.что ему ишо надо.с главных тренеров спрашивают результат.а не сколько он молодёжи подготовил.сам то 5 иностранцев возьмёт. а остальное его пропоганда
5 иностранцев и еще минимум троим гражданство оформит. А что разве "свои ребята" не могут иметь другое гражданство?))
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Ответ Sever12
ты вообще развиваешь, наберёшь полную авоську, распихаешь по своим командам, где развития зачастую ещё меньше чем на местах, где нет такой конкуренции, и ждёшь кто выплывет, получается и сами не развиваете тольком, но зато и другим не дадим,рвачи.
Но согласись, звиздит-то красиво)))
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