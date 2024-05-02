Ротенберг о лимите: «Главное – развивать своих ребят. Рассчитываем, что тренеры в КХЛ будут делать выбор в пользу наших хоккеистов»
Роман Ротенберг поделился мнением об изменении лимита на легионеров в КХЛ.
Правление ФХР ранее приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов на сезон-2024/25.
«Самое главное для нас – это развивать своих ребят. Мне кажется, что расширение лимита в КХЛ не повлияет на появление молодых и талантливых хоккеистов.
Это будет зависеть от тренеров. Они решают, кто будет в составе, кого будут использовать.
Мы рассчитываем, что наши тренеры в КХЛ всегда будут делать выбор в пользу наших хоккеистов», – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.