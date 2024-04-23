Денис Баранцев: «Нужно оставлять лимит в 3 иностранца, пока в стране такая ситуация. А к старому возвращаться, когда все наладится. Россия – сильная держава, это обязательно произойдет»

Теги Автомобилист ФХР КХЛ Денис Баранцев лимит на легионеров Политика Чемпионат.com Хоккей

Денис Баранцев высказался о смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Правление ФХР ранее приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов Фонбет Чемпионата КХЛ на сезон-2024/25

– Тема последних недель – возвращение в следующем сезоне в КХЛ прежнего лимита на легионеров. Это положительный или отрицательный шаг для российского хоккея?

– Пока в стране происходит такая ситуация, я считаю, что нужно придерживаться лимита в три иностранца.

Когда все изменится, тогда можно будет возвращаться к пяти. Хочу отдельно подчеркнуть, что тут вопросы не к ребятам-иностранцам.

– Вы говорите именно о текущем известном политическом моменте.

– Да. Мое мнение, что сейчас нужно оставлять трех иностранцев, а потом, когда все наладится, возвращаться к старому лимиту.

А это произойдет обязательно, потому что Россия – сильная держава, – заявил защитник «Автомобилиста» Денис Баранцев.

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10 комментариев
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При лимите в 3 легионера зарплаты стали завышенны.
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Проще увеличить лимит, чем подготовить и найти отечественного хоккеиста. Не хотят люди думать и работать.
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Если решили, что лига коммерческая, то необходимо все сделать для зрелищной игры, а вот будет она благодаря нашим или легионерам пусть клубы решают. В той же НХЛ, которую мы копируем нет лимита, а канадцы на полноценные 2 команды смогут набрать игроков. Отмените уже лимит и посмотрите пару лет, потом можно выводы делать, все равно на международной арене не играем.
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Само оно наладится. А все посидят и подождут.
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Пока в стране такая ситуация, нужно понижать потолок зарплат, итак хоккеисты живут в отрыве от реальности. А так, снизив потолок, уменьшим расходы и будут больше доверять молодым игрокам
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Ответ Ermak71
Баран этот баранцев - мух от котлет отделить не может))
Ну ты недалеко ушел явно
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Ответ Ermak71
Что вы недалёкие лепите кол-во легов с обстановкой в мире? Какая разница от этого в кол-ве? Мы победим и это понятно наверное даже таким,как ты и Баранцеву.
А я что-то где-то про это написал? Ты в себе вообще?
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