Денис Баранцев: «Нужно оставлять лимит в 3 иностранца, пока в стране такая ситуация. А к старому возвращаться, когда все наладится. Россия – сильная держава, это обязательно произойдет»

Денис Баранцев высказался о смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Правление ФХР ранее приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов Фонбет Чемпионата КХЛ на сезон-2024/25

– Тема последних недель – возвращение в следующем сезоне в КХЛ прежнего лимита на легионеров. Это положительный или отрицательный шаг для российского хоккея?

– Пока в стране происходит такая ситуация, я считаю, что нужно придерживаться лимита в три иностранца.

Когда все изменится, тогда можно будет возвращаться к пяти. Хочу отдельно подчеркнуть, что тут вопросы не к ребятам-иностранцам.

– Вы говорите именно о текущем известном политическом моменте.

– Да. Мое мнение, что сейчас нужно оставлять трех иностранцев, а потом, когда все наладится, возвращаться к старому лимиту.

А это произойдет обязательно, потому что Россия – сильная держава, – заявил защитник « » .