Глава КХЛ о 5 легионерах: «Без опыта международных матчей для молодых игроков это становится особенно важным. Они смогут соревноваться с представителями разных хоккейных школ»

Президент КХЛ выразил позицию лиги по поводу лимита на легионеров.

«Мы всегда говорили о том, что хотим пять легионеров. Эта позиция была и два года назад, сохраняется и сейчас. Без опыта международных матчей для молодых игроков это становится особенно важным.

Сейчас ФХР на правлении проголосовала, утвердила лимит в пять человек. Сегодня общались с Минспорта, будет запущен процесс по внесению изменений в приказ Минспорта по легионерам.

Но это не означает, что все команды обязаны подписывать пятерых иностранцев – это на выбор. У кого есть проблемы с комплектацией состава, могут воспользоваться возможностью пригласить иностранцев. А наши молодые игроки получат возможность соревноваться с представителями разных хоккейных школ», – сказал .