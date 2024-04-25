Глава КХЛ о 5 легионерах: «Без опыта международных матчей для молодых игроков это становится особенно важным. Они смогут соревноваться с представителями разных хоккейных школ»

Теги ФХР Алексей Морозов КХЛ Министерство спорта России лимит на легионеров Хоккей

Президент КХЛ выразил позицию лиги по поводу лимита на легионеров.

«Мы всегда говорили о том, что хотим пять легионеров. Эта позиция была и два года назад, сохраняется и сейчас. Без опыта международных матчей для молодых игроков это становится особенно важным.

Сейчас ФХР на правлении проголосовала, утвердила лимит в пять человек. Сегодня общались с Минспорта, будет запущен процесс по внесению изменений в приказ Минспорта по легионерам.

Но это не означает, что все команды обязаны подписывать пятерых иностранцев – это на выбор. У кого есть проблемы с комплектацией состава, могут воспользоваться возможностью пригласить иностранцев. А наши молодые игроки получат возможность соревноваться с представителями разных хоккейных школ», – сказал Алексей Морозов.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий