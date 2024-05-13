Плющев о Гатиятулине: «Кроме лозунгов ничего нет. Не верю, что «Ак Барс» заиграет так, как ждут болельщики. Он пришел туда, не понимая зачем»

Владимир Плющев оценил перспективы Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе».

48-летний специалист в ближайшее время должен быть утвержден главным тренером казанской команды.

– Сам Гатиятулин заявил, что пришел, чтобы сделать «Ак Барс» чемпионской командой.

– Знаете, он пришел туда, не понимая зачем. Мне так показалось. Потому что у него и в предыдущих клубах была возможность сделать то же самое – у него не получилось. А «Ак Барс» – сложная команда. Гораздо сложнее, чем те, что у него были в предыдущей карьере.

Я понимаю так, что кроме лозунгов – пришел сделать команду чемпионов, там ничего больше нет. Тем более что подобрали помощников, которые походили по клубам с неудачным карьерным результатом. И ожидать от них, что они будут стоять перед игроками, которые считают себя значимыми в российском хоккее, сложно.

Когда у нас приглашают людей по принципу «а кого еще можно и где у нас еще есть?», то получается именно так. Я не верю, что Казань на следующий год заиграет так, как от нее ждут болельщики, – сказал бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Плющев.