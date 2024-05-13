Плющев о Гатиятулине: «Кроме лозунгов ничего нет. Не верю, что «Ак Барс» заиграет так, как ждут болельщики. Он пришел туда, не понимая зачем»

Теги Ак Барс Владимир Плющев КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Владимир Плющев оценил перспективы Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе».

48-летний специалист в ближайшее время должен быть утвержден главным тренером казанской команды.

– Сам Гатиятулин заявил, что пришел, чтобы сделать «Ак Барс» чемпионской командой.

– Знаете, он пришел туда, не понимая зачем. Мне так показалось. Потому что у него и в предыдущих клубах была возможность сделать то же самое – у него не получилось. А «Ак Барс» – сложная команда. Гораздо сложнее, чем те, что у него были в предыдущей карьере.

Я понимаю так, что кроме лозунгов – пришел сделать команду чемпионов, там ничего больше нет. Тем более что подобрали помощников, которые походили по клубам с неудачным карьерным результатом. И ожидать от них, что они будут стоять перед игроками, которые считают себя значимыми в российском хоккее, сложно.

Когда у нас приглашают людей по принципу «а кого еще можно и где у нас еще есть?», то получается именно так. Я не верю, что Казань на следующий год заиграет так, как от нее ждут болельщики, – сказал бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Плющев.

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2 комментария
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А что Анвар должен сказать-я пришёл играть в унылый хоккей.Тут только время покажет правильность ставки на него.А по лозунгам в КХЛ Рома вне конкуренции.
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А что по поводу мнения Владимира Плющева думает Александр Кожевников?
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