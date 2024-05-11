Плющев об отставке Заварухина из «Трактора»: «От такого не застрахован никто. Алексею хочу пожелать удачи в дальнейшей карьере»

Владимир Плющев высказался о смене тренеров в клубах КХЛ.

«В наше время, к сожалению, не бывает такого, что какого-то тренера можно было бы назвать универсальным для всех команд. У любого клуба есть своя история, предыстория, уникальная хоккейная культура, есть свой болельщик, который воспринимает все по-особенному.

Поэтому все, что происходит сейчас в российском хоккее, что тренеры и игроки ходят туда-сюда, говорит нам о том, что люди, которые занимаются такими делами, не всегда все понимают так, как этого требует ситуация.

Хотел бы я, чтобы продолжил работать в после ухода из « »? Тут наши сторонние мнения и желания ничего не решают, поэтому рассуждать на такие темы бесполезно. Алексею хотелось бы только пожелать удачи в дальнейшей тренерской карьере.

В свое время Юрий Иванович Моисеев, с которым я работал в Казани, говорил, что никогда не стоит переживать из-за тренерских отставок, потому что тренеров берут на работу, чтобы уволить. От такого не застрахован никто», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.