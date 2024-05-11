Плющев о санкциях ИИХФ: «ЦСКА целый сезон бодался с ними, все заявления федерации игнорировались. Ждали какое-то другое решение после всего этого?»

Владимир Плющев высказался о санкциях ИИХФ против ЦСКА и Ивана Федотова.

отстранен от участия в турнирах под эгидой ИИХФ на 3 года. Международная федерация хоккея также продлила запрет на международные трансферы в ЦСКА еще на 2 года.

«ЦСКА целый сезон бодался с ИИХФ, все заявления Международной федерации игнорировались. А ждали какое-то другое решение после всего этого? Тем более мы и так отстранены от международных соревнований, а Федотов будет играть в , никаких проблем для него.

Мастерство за это время Федотов точно не потеряет. Он ничего не теряет из-за этой дисквалификации. Другое дело, что ИИХФ наложила санкции еще и на ЦСКА», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Федотов на 3 года отстранен от турниров ИИХФ, включая Олимпиаду. ЦСКА запретили международные трансферы еще на 2 года