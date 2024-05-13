Вратарь СКА Заврагин: «Ни для кого не секрет, что начну сезон в «Сочи». Это возможность играть в КХЛ»
Егор Заврагин сообщил, что начнет следующий сезон в «Сочи».
18-летний голкипер перешел в СКА в результате обмена из «Югры».
– Я думаю, ни для кого не секрет, что начинать сезон буду в «Сочи».
При всем уважении к «Югре», это уже возможность играть на уровне КХЛ. Рано или поздно мне нужно было делать шаг вперед из Ханты‑Мансийска. И если представилась такая возможность сейчас, отказываться глупо.
Да, мог бы еще годик повариться в ВХЛ, но для собственного развития лучше сделать шаг раньше, чем позже.
– Есть понимание, что в «Сочи» ты будешь именно играть? А не сидеть третьим.
– Все будет через работу, заранее никто ничего не скажет, – сказал вратарь СКА Егор Заврагин.
Генерал Хлудов «Нет! Плохой солдат! Ты хорошо начал, а кончил скверно. Валяешься в ногах? Повесить его! Я не могу на него смотреть!»
Парень талантливый, главное что бы дали играть.