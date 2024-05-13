Вратарь СКА Заврагин: «Ни для кого не секрет, что начну сезон в «Сочи». Это возможность играть в КХЛ»

Теги СКА КХЛ Югра ВХЛ Сочи Матч ТВ Егор Заврагин Хоккей

Егор Заврагин сообщил, что начнет следующий сезон в «Сочи».

18-летний голкипер перешел в СКА в результате обмена из «Югры». 

– Я думаю, ни для кого не секрет, что начинать сезон буду в «Сочи».

При всем уважении к «Югре», это уже возможность играть на уровне КХЛ. Рано или поздно мне нужно было делать шаг вперед из Ханты‑Мансийска. И если представилась такая возможность сейчас, отказываться глупо.

Да, мог бы еще годик повариться в ВХЛ, но для собственного развития лучше сделать шаг раньше, чем позже.

– Есть понимание, что в «Сочи» ты будешь именно играть? А не сидеть третьим.

– Все будет через работу, заранее никто ничего не скажет, – сказал вратарь СКА Егор Заврагин.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ни для кого не секрет, что сезон буду начинать в Сочи == Ни для кого не секрет, что Сочи фарм СКА
+6
-3
+3
Цитата из книги Булгакова «Бег» : «(Вдруг очнулся, вздрогнул, опустился на колени, говорит жалобно.) Ваше высокопревосходительство, смилуйтесь над Крапилиным! Я был в забытьи!
Генерал Хлудов «Нет! Плохой солдат! Ты хорошо начал, а кончил скверно. Валяешься в ногах? Повесить его! Я не могу на него смотреть!»
+2
0
+2
#Сочинефарм
+2
-2
0
Главное что бы тебе там дали играть, а то будешь сидеть, лучше сыграть основным весь сезон за Югру, чем 10 игр за сочи...
Парень талантливый, главное что бы дали играть.
+1
-1
0
Шёл бы сразу в Сочи, нафиг СКА.
+1
-1
0
Бердина поэтому отдали Омску, который так давно его хотел. Ему на смену пришёл Заврагин.
+1
-1
0
Вот уж не думал, что буду на спортсе на постоянной основе читать интервью парня из моей школы) красава, выбился
0
0
0
Иванов, Заврагин, а третий кто?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий