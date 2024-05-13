Заврагин о переходе в СКА: «Все зависело от меня, клубы не давили. Система СКА дала Кочеткову и Аскарову жизненный опыт»

Егор Заврагин поделился подробностями перехода в СКА.

18-летний голкипер стал игроком клуба из Санкт-Петербурга в результате обмена из «Югры».

Петр Кочетков из «Каролины» провел за СКА 6 матчей. Ярослав Аскаров, выступающий за фарм-клуб «Нэшвилла» – 17 игр.

– Твой переход в СКА получился не таким заметным, учитывая первые дни открытия рынка. Тебя вообще спрашивали, хочешь ли ты переходить? Или поставили перед фактом?

– Конечно, все от меня зависело. Подошел генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев: «Агент тебе все детально расскажет. Но у нас переговоры идут со СКА, и все будет зависеть от твоего решения. Захочешь – езжай, не захочешь – не езжай». Клубы предоставили мне решать, что делать в этой ситуации, и абсолютно никак не давили. Я посчитал нужным перейти в СКА.

– Тебя не смущает, что есть целая группа вратарей, кто не очень‑то и выиграл от перехода в СКА? Кочетков, Иванов, Бринкман, Аскаров…

– Почему? Аскаров играет в АХЛ, Кочетков – в НХЛ, Иванов – в КХЛ. Не считаю, что они забуксовали. Система СКА дала им определенный жизненный опыт, который они используют сейчас.

У меня свой путь. Посмотрим, как сложится, главное – не переставать работать, – сказал вратарь СКА Егор Заврагин.