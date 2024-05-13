Заврагин о переходе в СКА: «Все зависело от меня, клубы не давили. Система СКА дала Кочеткову и Аскарову жизненный опыт»

Теги СКА Каролина Нэшвилл Сергей Гусев НХЛ АХЛ КХЛ Югра Сочи Матч ТВ Петр Кочетков Ярослав Аскаров Валерий Бринкман Сергей Иванов Егор Заврагин Хоккей

Егор Заврагин поделился подробностями перехода в СКА.

18-летний голкипер стал игроком клуба из Санкт-Петербурга в результате обмена из «Югры». 

Петр Кочетков из «Каролины» провел за СКА 6 матчей. Ярослав Аскаров, выступающий за фарм-клуб «Нэшвилла» – 17 игр.

– Твой переход в СКА получился не таким заметным, учитывая первые дни открытия рынка. Тебя вообще спрашивали, хочешь ли ты переходить? Или поставили перед фактом?

– Конечно, все от меня зависело. Подошел генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев: «Агент тебе все детально расскажет. Но у нас переговоры идут со СКА, и все будет зависеть от твоего решения. Захочешь – езжай, не захочешь – не езжай». Клубы предоставили мне решать, что делать в этой ситуации, и абсолютно никак не давили. Я посчитал нужным перейти в СКА.

– Тебя не смущает, что есть целая группа вратарей, кто не очень‑то и выиграл от перехода в СКА? Кочетков, Иванов, Бринкман, Аскаров…

– Почему? Аскаров играет в АХЛ, Кочетков – в НХЛ, Иванов – в КХЛ. Не считаю, что они забуксовали. Система СКА дала им определенный жизненный опыт, который они используют сейчас.

У меня свой путь. Посмотрим, как сложится, главное – не переставать работать, – сказал вратарь СКА Егор Заврагин.

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8 комментариев
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Кочетков сыграл 6 матчей за основу, потом мариновался во всяких Витязях, Аскаров чуть многим больше - вот уж незабываемый системный опыт))
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верим??)
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"система ска..." знаем мы эту систему
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Кочетков после СКА долго не мог заиграть , только в Торпедо ожил.Так что быть в СКА не есть хорошо.
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Ска убило много талантов в своих мхл и вхл клубах
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И этому напели про какую то мифическую систему. Система там одна, нахапать побольше, лишних замариновать.
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Система сказала дала опыт побега из гениальной системы в северную Америку, также как и например Подколзину, Чибрикову и Свечкову
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Я как про Ротана читаю, так сразу вспоминается песня Григория Лепса. Помните, он пел про рожи...
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