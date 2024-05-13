Кожевников о Гру в «Тракторе»: «Втюхивают даже не Хартли, а заурядного тренера с целым отрядом таких же проходимцев. Мы не туземцы в хоккее, должна быть адекватность»

Теги Авангард Трактор Вячеслав Быков Алексей Заварухин Боб Хартли КХЛ Бенуа Гру Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников выразил недовольство назначением Бенуа Гру в «Трактор».

Ранее Вячеслав Быков сказал, что «Трактор» «профессионально подошел к выбору специалиста».

«Огорчил мой старый друг Быков. До Швейцарии он работал в КХЛ – и жаловался на засилье непонятных иностранцев. А теперь, получается, перестроился – и любой франкофон ему, видимо, дороже, чем челябинский земляк.

Вообще, многие меня разочаровали. Нам втюхивают даже не Хартли, а заурядного тренера, который никогда ничего не добивался и который притащит за собой целый отряд таких же проходимцев. И многие молчат – как та же КХЛ, которая так раскручивала Заварухина, а теперь получила кляксу.

Ребята, ну мы же не туземцы в хоккее! Мы кое-что в «шайбе» знали, проходили, выигрывали. Ну должна же быть какая-то адекватность!» – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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2 комментария
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Как уже он достал!!! Трезветь пора!
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Ну всё Гру держись Кожевников тебя в покое не оставит.Хартли не даст соврать.
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