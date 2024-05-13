Кожевников о генменеджере «Трактора» Волкове: «Не понимаю, как третий вратарь может «казнить» тренеров – Рябыкина, Заварухина. Бессмыслица!»

Александр Кожевников раскритиковал генменеджера «Трактора» Алексея Волкова.

«Менеджера Волкова запомнил еще по « », когда он не дал работать , а затем пошел в прессу и заявил о своей отставке. Там из-за Волкова многое пришлось разгребать, Курьянов до сих пор подчищает.

После такого парада неадекватности был уверен в том, что в хоккейном менеджменте Волков завершил. Но нет, кто-то в него поверил в Челябинске, пристроил. И вот получите Гру!

Вообще для меня Волков – это третий вратарь периода кризиса российского хоккея. Затем в «Автомобилисте» носил документы за действительно известным в нашем хоккее менеджером – Гроссом.

Не понимаю, как человек уровня третьего вратаря с плеча может «казнить» тренеров – сначала Рябыкина, теперь . Бессмыслица!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.