Кожевников о генменеджере «Трактора» Волкове: «Не понимаю, как третий вратарь может «казнить» тренеров – Рябыкина, Заварухина. Бессмыслица!»
Александр Кожевников раскритиковал генменеджера «Трактора» Алексея Волкова.
«Менеджера Волкова запомнил еще по «Авангарду», когда он не дал работать Рябыкину, а затем пошел в прессу и заявил о своей отставке. Там из-за Волкова многое пришлось разгребать, Курьянов до сих пор подчищает.
После такого парада неадекватности был уверен в том, что в хоккейном менеджменте Волков завершил. Но нет, кто-то в него поверил в Челябинске, пристроил. И вот получите Гру!
Вообще для меня Волков – это третий вратарь периода кризиса российского хоккея. Затем в «Автомобилисте» носил документы за действительно известным в нашем хоккее менеджером – Гроссом.
Не понимаю, как человек уровня третьего вратаря с плеча может «казнить» тренеров – сначала Рябыкина, теперь Заварухина. Бессмыслица!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Величкин вообще не играл на уровне высшей лиги, и?.. Как менеджер всегда был топ.