Кожевников о генменеджере «Трактора» Волкове: «Не понимаю, как третий вратарь может «казнить» тренеров – Рябыкина, Заварухина. Бессмыслица!»

Теги Авангард Трактор Автомобилист Дмитрий Рябыкин Олег Гросс Алексей Волков Алексей Заварухин КХЛ Бенуа Гру Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников раскритиковал генменеджера «Трактора» Алексея Волкова.

«Менеджера Волкова запомнил еще по «Авангарду», когда он не дал работать Рябыкину, а затем пошел в прессу и заявил о своей отставке. Там из-за Волкова многое пришлось разгребать, Курьянов до сих пор подчищает.

После такого парада неадекватности был уверен в том, что в хоккейном менеджменте Волков завершил. Но нет, кто-то в него поверил в Челябинске, пристроил. И вот получите Гру!

Вообще для меня Волков – это третий вратарь периода кризиса российского хоккея. Затем в «Автомобилисте» носил документы за действительно известным в нашем хоккее менеджером – Гроссом.

Не понимаю, как человек уровня третьего вратаря с плеча может «казнить» тренеров – сначала Рябыкина, теперь Заварухина. Бессмыслица!» – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну по Заварухину согласен, вытащил клуб из ямы и показал результат. А вот че Кожевников так топит за Рябыкина не пойму, один из многих посредственных тренеров. Который тянет роль помощника но не главного
+2
-1
+1
Какая разница, каким вратарем был Волков?.. Логика уровня “Александр Мостовой”. Если играл хорошо, то и тренером/менеджером будешь топовым. Нет, это так не работает.
Величкин вообще не играл на уровне высшей лиги, и?.. Как менеджер всегда был топ.
0
0
0
С Волкова и спрос будет.
0
0
0
С Волкова то спросят. Особенно если вдруг Гатиятуллин добьётся успеха в Казани, а этот из Тампы, провалится в Челябинске. Такой расклад ой как не исключен..
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий