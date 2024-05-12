Александр Кожевников: «Бобровский – звезда номер один. В одиночку вытащил матч в плей-офф»
Александр Кожевников высоко отозвался о Сергее Бобровском.
Двукратный олимпийский чемпион назвал российских игроков в НХЛ, которые выделяются в сезоне-2023/24.
«Ничушкин здорово в этом сезоне играет, Панарин, Шестеркин классно проводит сезон.
Бобровский? Он вообще звезда номер один. В одиночку вытащил знаменитый матч в плей-офф. Один!» – сказал Кожевников.
В этом сезоне 35-летний вратарь поучаствовал в 66 матчах, включая матчи плей-офф, в которых шесть раз сыграл на ноль.
В 1/4 финала Кубка Стэнли «Флорида» ведет в серии у «Бостона» 2-1.