Александр Кожевников: «Бобровский – звезда номер один. В одиночку вытащил матч в плей-офф»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Александр Кожевников Артемий Панарин Валерий Ничушкин Игорь Шестеркин Хоккей

Александр Кожевников высоко отозвался о Сергее Бобровском.

Двукратный олимпийский чемпион назвал российских игроков в НХЛ, которые выделяются в сезоне-2023/24.

«Ничушкин здорово в этом сезоне играет, Панарин, Шестеркин классно проводит сезон.

Бобровский? Он вообще звезда номер один. В одиночку вытащил знаменитый матч в плей-офф. Один!» – сказал Кожевников.

В этом сезоне 35-летний вратарь поучаствовал в 66 матчах, включая матчи плей-офф, в которых шесть раз сыграл на ноль.

В 1/4 финала Кубка Стэнли «Флорида» ведет в серии у «Бостона» 2-1.

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4 комментария
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Что это за "Знаменитый матч" и чем он знаменит?)
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Боб, конечно классный вратарь! Но вытащил матч. «Один», так звучит со слов Кожевникова, видимо остальная команда в этот день была дома и смотрела игру по телевизору! Сергей всё отбил, затем в контратаках сам забил парочку и выиграл, тот самый знаменитый матч! Офигеть! Кто-нибудь скиньте ссылку пожалуйста!🙏
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Да, эти англосаксы вообще пользы не приносят, всё как всегда держится на русских🇷🇺💪🏻✊🏻
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Такие матчи в прошлом ПО были, в этом пока не было. У него машина времени что-ли?
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