Быков о Гру в «Тракторе»: «Волков профессионально подошел к выбору специалиста. У меня надежда, что наши тренеры смогут пополнить свой спортивный опыт»

Вячеслав Быков оценил назначение Бенуа Гру главным тренером «Трактора».

«Каждый клуб и команда старается добиваться спортивных результатов в зависимости от своей стратегии, философии и своих возможностей.

У меня надежда на то, что те наши специалисты, которые будут работать и сотрудничать с иностранным тренером, смогут пополнить свой спортивный и жизненный опыт, осваивая новые методики и технологии в подготовке и руководстве командой.

Такой обмен происходит во многих отраслях и спорт – не исключение.

На то у каждого клуба и есть руководители, которые вырабатывают философию, политику и работу персонала.

Считаю, что генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков профессионально подошел к этому важному вопросу при выборе специалиста на пост главного тренера», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.