Быков о Гру в «Тракторе»: «Волков профессионально подошел к выбору специалиста. У меня надежда, что наши тренеры смогут пополнить свой спортивный опыт»

Теги Трактор Вячеслав Быков Алексей Волков КХЛ Бенуа Гру Хоккей

Вячеслав Быков оценил назначение Бенуа Гру главным тренером «Трактора».

«Каждый клуб и команда старается добиваться спортивных результатов в зависимости от своей стратегии, философии и своих возможностей.

У меня надежда на то, что те наши специалисты, которые будут работать и сотрудничать с иностранным тренером, смогут пополнить свой спортивный и жизненный опыт, осваивая новые методики и технологии в подготовке и руководстве командой.

Такой обмен происходит во многих отраслях и спорт – не исключение.

На то у каждого клуба и есть руководители, которые вырабатывают философию, политику и работу персонала.

Считаю, что генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков профессионально подошел к этому важному вопросу при выборе специалиста на пост главного тренера», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

2 комментария
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Кожевников пополнит свой стакан 🥃
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Такое чувство что вместо Быкова текст через нейросеть прогоняют,сам он живёт в Швейцарии и ничего не знает о КХЛ,странно что его вью каждый раз публикуют,как заезженную пластинку с измененным текстом
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