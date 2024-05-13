Кожевников о ЧМ: «Казахстан мы неплохо натренировали – они разгромили Францию. Когда клоунада от ИИХФ завершится, Россия вернется и покажет уровень»

Теги ИИХФ Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Сборная Франции по хоккею ЧМ по хоккею Александр Кожевников Политика Sports – Казахстан сборная России U25 Хоккей

Александр Кожевников высказался о выставочных матчах «России 25» .

Команда Романа Ротенберга четырежды обыграла Беларусь и победила Казахстан со счетом 1:0. 

«Май – время сборной страны, матчи в Астане и особенно в Туле, Омске и Минске это доказали.

Увидели хоккей очень неплохого уровня, доказательство – сборная Казахстана, которую мы неплохо натренировали. Приехала в Чехию на чемпионат мира и выдала первый сюрприз – разгромила Францию (матч завершился со счетом 3:1 – Sports).

Когда нынешняя клоунада от ИИХФ завершится, мы вернемся на чемпионаты мира и покажем свой уровень.

Не согласен с теми, кто говорит, что за годы железного занавеса мы резко отстали. Во всяком случае, тур «России 25» обнадеживает», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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14 комментариев
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а сам говорил что этот чемпионат дворовых команд смотреть не будет
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Чудо в перьях, 3:1 даже в футболе не разгром
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+18
Кто натренировал словаков, разгромивших Казахстан?
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В прошлом году от ротана такую же байку слышал...
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вот что вражеские виски делают, хлопнул стаканчик и дворовый хоккей сразу зашел , про патриотизм вспомнит утром увидев с похмелья бутылку Столичной
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0
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А потом влетели Словакам 2:6
+6
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+5
Ответ Cucofrukt
Кто натренировал словаков, разгромивших Казахстан?
Они по конспектам Ротенберга работают!
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0
+5
🤡
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Ответ Cucofrukt
Кто натренировал словаков, разгромивших Казахстан?
Словакам мы дали отдохнуть, не играя с ними, отсюда и результат
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Ромка большой вклад внёс. Есть его заслуга в РАЗГРОМЕ Французов.
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Без редких выигрышей более 1 игры плей-офф за турнир сборной РФ конечно непривычно как то. И без традиционно сухих проигрышей той же сборной Суомен в любых составах или выносов с авоськой шайб от кленовых. Яростно добивая слабейших участников на предварительном этапе
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Россия вернётся, но через лет 15 и Кожевников этого уже не увидит!
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Разгромили!!!
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