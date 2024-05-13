Кожевников о ЧМ: «Казахстан мы неплохо натренировали – они разгромили Францию. Когда клоунада от ИИХФ завершится, Россия вернется и покажет уровень»

Александр Кожевников высказался о выставочных матчах «России 25» .

Команда Романа Ротенберга четырежды обыграла Беларусь и победила Казахстан со счетом 1:0.

«Май – время сборной страны, матчи в Астане и особенно в Туле, Омске и Минске это доказали.

Увидели хоккей очень неплохого уровня, доказательство – сборная Казахстана, которую мы неплохо натренировали. Приехала в Чехию на чемпионат мира и выдала первый сюрприз – разгромила Францию (матч завершился со счетом 3:1 – Sports).

Когда нынешняя клоунада от ИИХФ завершится, мы вернемся на чемпионаты мира и покажем свой уровень.

Не согласен с теми, кто говорит, что за годы железного занавеса мы резко отстали. Во всяком случае, тур «России 25» обнадеживает», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.