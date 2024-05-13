Кожевников о Гру в «Тракторе»: «Человек для «Тампы» никого не подготовил, и его зовут спасителем. Во время СВО, в частично закрытый город. Наверное, только в ГРУ знают, зачем»

Александр Кожевников возмущен тем, что канадец Бенуа Гру возглавил «Трактор».

– Что скажете о « »?

– Был шокирован дважды. Сначала когда внаглую убрали своего тренера и назначили канадца Гру. А затем когда некоторые челябинские эксперты дружно принялись убеждать в величии этого канадского проходимца. Это нелепо и смешно!

– Видимо, экспертам импонирует то, что «проходимец» 10 лет проработал в фарм-клубе «Тампы».

– Так потому так его и называю. Все эти годы « » вылезала на таланте Кучерова, Василевского и Стэмкоса, а ее кризис как раз и связан с тем, что ниже из системы никто не приходил, там пустота.

И вот человека, который эту пустоту создал и никого не подготовил, вызывают спасителем в Челябинск. Причем во времена СВО, в частично закрытый город. Наверное, только в ГРУ [Главном Разведывательном Управлении] знают, зачем «Трактор» откопал этого Гру, – сказал двукратный олимпийский чемпион.