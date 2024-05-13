Кожевников о Гру в «Тракторе»: «Человек для «Тампы» никого не подготовил, и его зовут спасителем. Во время СВО, в частично закрытый город. Наверное, только в ГРУ знают, зачем»

Теги Трактор Тампа-Бэй Алексей Заварухин НХЛ АХЛ КХЛ Бенуа Гру Сиракьюз Александр Кожевников Политика Хоккей

Александр Кожевников возмущен тем, что канадец Бенуа Гру возглавил «Трактор».

– Что скажете о «Тракторе»?

– Был шокирован дважды. Сначала когда внаглую убрали своего тренера Заварухина и назначили канадца Гру. А затем когда некоторые челябинские эксперты дружно принялись убеждать в величии этого канадского проходимца. Это нелепо и смешно!

– Видимо, экспертам импонирует то, что «проходимец» 10 лет проработал в фарм-клубе «Тампы».

– Так потому так его и называю. Все эти годы «Тампа» вылезала на таланте Кучерова, Василевского и Стэмкоса, а ее кризис как раз и связан с тем, что ниже из системы никто не приходил, там пустота.

И вот человека, который эту пустоту создал и никого не подготовил, вызывают спасителем в Челябинск. Причем во времена СВО, в частично закрытый город. Наверное, только в ГРУ [Главном Разведывательном Управлении] знают, зачем «Трактор» откопал этого Гру, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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10 комментариев
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Зайду попозже, чтоб комментарии настоялись. Походу в КБ был праздничный марафон
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А Челябинцы знают что у них город частично закрытый?
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Шутник однако.
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Всего-то неделя потребовалась г-ну Кожеве чтобы подметить для себя, что в Гру и ГРУ одни и те же буквы. Мозг работает.
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Скрипит диван на каждом слоге
Чекушки звук и хрусталя
О.25 обьёма в горле
Кожева крикнул "О ля ля"!
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Неплохо Кожа размотал кленового)))
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А когда Челябинск закрыли, я просто не в курсе, живу тут и никто не сообщил
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А когда Фукале и Робинсона приглашали во время СВО в частично закрытый город, Кожевников где был?
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Опять в ночной алкомаркет бегал?
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Сирелли, Чернак и иже с ними не у Гру играли?
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