Экс-тренер Чехии Ружичка об отстранении России от ЧМ: «Меня это беспокоит. Спортсмены не виноваты в ситуации между Россией и Украиной»

Владимир Ружичка высказался об отстранении России от ЧМ-2024 по хоккею.

Турнир проходит в Чехии с 10 по 26 мая. Сборная России отстранена от международных соревнований и не участвует в турнире.

«Меня это беспокоит. Спортсмены не виноваты в ситуации между Россией и Украиной», – приводит слова экс-тренера сборной Чехии Владимира Ружички сайт CNN Prima News.

Также 60-летний специалист не согласился с решением некоторых национальных хоккейных федераций, которые не вызывают в сборные хоккеистов, выступающих в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Спортсмены хотят заниматься спортом, и это все, что их волнует», – заявил Ружичка.