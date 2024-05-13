Экс-тренер Чехии Ружичка об отстранении России от ЧМ: «Меня это беспокоит. Спортсмены не виноваты в ситуации между Россией и Украиной»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Чехии по хоккею КХЛ Владимир Ружичка ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Владимир Ружичка высказался об отстранении России от ЧМ-2024 по хоккею.

Турнир проходит в Чехии с 10 по 26 мая. Сборная России отстранена от международных соревнований и не участвует в турнире. 

«Меня это беспокоит. Спортсмены не виноваты в ситуации между Россией и Украиной», – приводит слова экс-тренера сборной Чехии Владимира Ружички сайт CNN Prima News.

Также 60-летний специалист не согласился с решением некоторых национальных хоккейных федераций, которые не вызывают в сборные хоккеистов, выступающих в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Спортсмены хотят заниматься спортом, и это все, что их волнует», – заявил Ружичка.

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6 комментариев
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Побольше бы таких как Ружичька.
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Ответ Ozz99
Спортсмены не виноваты, врачи не виноваты, электрики не виноваты, военные не виноваты, они приказ испоняют. А кто виноват? Получается Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ. А его выбирают спортсмены, врачи, электрики и военные.
Просто вспомни как США борется за каждого своего гражданина,а тут президент Порошенко с трибуны заявляет кто будет сидеть в подвалах,ну и бомбежка с самолёта 2.06.14 в Луганске,это конечно же другое,8 человек погибших.
Минские соглашения выполняйте и ничего не было бы,но решили,что самые умные,вот результат.
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Сейчас Гашек ему все объяснит на чистом чешском.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Сейчас Гашек ему все объяснит на чистом чешском.
На чистом русском
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Ответ Дмитрий9779
Просто вспомни как США борется за каждого своего гражданина,а тут президент Порошенко с трибуны заявляет кто будет сидеть в подвалах,ну и бомбежка с самолёта 2.06.14 в Луганске,это конечно же другое,8 человек погибших. Минские соглашения выполняйте и ничего не было бы,но решили,что самые умные,вот результат.
Полностью с вами согласен. Россия получила отличный результат, особенно в спорте. А вот с США, я бы поостерёгся сравнивать. Люди могут подумать, что мы такие же империалисты как и они. И несём не мир, спорт, дружбу, а ядерную угрозу. И результат, в итоге, можем получить, как и США во Вьетнаме.
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