Кожевников о ЧМ-2024: «Смотреть не буду. Гады пока не дают России играть против сильнейших. Будем терпеть – мы народ терпеливый»

Александр Кожевников высказался о чемпионате мира по хоккею 2024 года.

Турнир пройдет в Чехии с 10 по 26 мая. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований и не будут участвовать в чемпионате.

«Россия 25» сыграла с Казахстаном и четырежды встретится со сборной Беларуси в рамках Лига Ставок Большого тура сборной.

– Я [чемпионат мира] вообще не смотрю и не буду. Без наших чемпионат не интересен, и публики, думаю, будет мало.

– Будет ли тур «России 25» интереснее?

– Интереснее или нет, сложно сказать, разница большая. В туре уровень другой, конечно.

Надо играть против сильнейших, а нам пока не дают, гады. Будем терпеть, мы народ терпеливый же.

– Стоит ли следить за соперниками?

– Не знаю. Я точно смотреть не буду, интереса нет никакого, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.