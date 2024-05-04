Кожевников о ЧМ-2024: «Смотреть не буду. Гады пока не дают России играть против сильнейших. Будем терпеть – мы народ терпеливый»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Советский спорт Александр Кожевников Политика брань сборная России U25 Хоккей

Александр Кожевников высказался о чемпионате мира по хоккею 2024 года.

Турнир пройдет в Чехии с 10 по 26 мая. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований и не будут участвовать в чемпионате.

«Россия 25» сыграла с Казахстаном и четырежды встретится со сборной Беларуси в рамках Лига Ставок Большого тура сборной.

– Я [чемпионат мира] вообще не смотрю и не буду. Без наших чемпионат не интересен, и публики, думаю, будет мало.

– Будет ли тур «России 25» интереснее?

– Интереснее или нет, сложно сказать, разница большая. В туре уровень другой, конечно.

Надо играть против сильнейших, а нам пока не дают, гады. Будем терпеть, мы народ терпеливый же.

– Стоит ли следить за соперниками?

– Не знаю. Я точно смотреть не буду, интереса нет никакого, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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9 комментариев
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До ЧМ ещё неделя, а уже началось. Сейчас Фетисов, Майоров, Назаров и др.станут набрасывать. В принципе, каждый год одно и то же. Даже текст не меняется.
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Месяц "чемпионат мира смотреть не буду, без России - это первенство водокачки" объявляется открытым
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Будет ли тур России 25 интереснее?
Ну что за глупый вопрос...
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🤡
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Из серии "нас ####, а мы крепчаем"
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А если эрефию позовут на ЧМ при условии плюнуть перед выходом на лёд в портрет "фюрера"..что скажет уважаемый экс-перд??)
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Как он жёстко высказался про верховного главнокомандующего
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стебуться на пьющим пожилым мужчиной
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Уже обострение началось, а до старта ещё почти неделя. Кожу никто не заставляет смотреть чемпионат. Смотреть будут те, кому просто хоккей интересен, а не сборная России на нем
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