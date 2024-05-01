Крикунов о ЧМ: «Американцы заставляют ради политики терять деньги. Когда нет России, Беларуси, наших болельщиков, интерес падает»
Владимир Крикунов высказался о влиянии политики на чемпионат мира по хоккею.
Турнир состоится в Чехии с 10 по 26 мая. В феврале ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси до конца международного сезона-2024/25.
«Конечно, все равно буду смотреть чемпионат мира, то, что будут показывать у нас.
Конечно, сам интерес падает, когда нет сборной России, Беларуси, нет наших людей, болельщиков. Они там столько людей из-за этого теряют. Там было бы полно и россиян, и белорусов, народ бы поехал.
Ради этой политики они и деньги теряют. Но это их заставляют делать американцы», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.