Крикунов о ЧМ: «Американцы заставляют ради политики терять деньги. Когда нет России, Беларуси, наших болельщиков, интерес падает»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой болельщики Владимир Крикунов Сборная Беларуси по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Владимир Крикунов высказался о влиянии политики на чемпионат мира по хоккею.

Турнир состоится в Чехии с 10 по 26 мая. В феврале ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси до конца международного сезона-2024/25.

«Конечно, все равно буду смотреть чемпионат мира, то, что будут показывать у нас.

Конечно, сам интерес падает, когда нет сборной России, Беларуси, нет наших людей, болельщиков. Они там столько людей из-за этого теряют. Там было бы полно и россиян, и белорусов, народ бы поехал.

Ради этой политики они и деньги теряют. Но это их заставляют делать американцы», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

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9 комментариев
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Не в обиду сборной Беларуси, из-за нее интерес не падает никак. Да и к нашему отсутствию привыкли. Да и в целом ЧМ не тот турнир, за которым прям пристально следят. Вот суперсерия России-25 - это да. Это уровень
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он откуда знает, падает интерес или нет , теряют деньги или нет. просто надоело это словоблудие, олимпиаду никто смотреть не будет, вот откуда эти пенсионеры все знают за нас. ничем не обьяснить, кроме бессилия, что ничего не могут
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Интерес к бабам падает. То ли дело в СССР 50 лет назад... Хорошо при коммунистах было!
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О чем он говорит?! Те же шведы уже собрали 14 (!!!) игроков из НХЛ.
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и ведь налижет...же)
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"Рулевые" не читают комментарии)
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Ответ +Холмс+
он откуда знает, падает интерес или нет , теряют деньги или нет. просто надоело это словоблудие, олимпиаду никто смотреть не будет, вот откуда эти пенсионеры все знают за нас. ничем не обьяснить, кроме бессилия, что ничего не могут
Вспоминайте слова, что доллар вот-вот рухнет )
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