Задоров про Эдмонтон: «В этом городе делать нечего, кроме как смотреть хоккей. У «Ойлерс» хорошие болельщики»

Теги болельщики Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров провокационно высказался про Эдмонтон.

«Ванкувер» и «Эдмонтон» проводят серию во втором раунде Кубка Стэнли.

После двух игр счет в серии равный – 1:1. Третья игра противостояния пойдет на домашней арене «Ойлерс».

«У них хорошие болельщики. Неистовые болельщики.

В этом городе больше делать нечего, кроме как смотреть хоккей. Мне нравится то, что делают их болельщики – они любят свою команду и сильно ее поддерживают», – сказал защитник «Кэнакс» Никита Задоров.

Россиянин набрал 4 (2+2) очка в двух встречах этой серии.

18 комментариев
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Специально поглядел, мест развлекательных достаточно, музеев хватает и т.д.. что он несет?
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С ума сошёл? Эдмонтон - один из самых экономически развитых и современных городов не только Канады, но и всего мира
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Ответ Марсель Объелся
Там обозленные жители Эдмонтона стали писать в духе «ты свою дыру то видел?», вот они удивились, узнав, что он из Москвы)
Может, жители Никитосу не про город отвечали.
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Типичный бестактный американец не видящий дальше собственного носа))))
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Судя по данным в интернете все более менее там есть, в смысле культуры, и театры, и филармония, и художественные галереи. С Москвой, Парижем и Нью-Йорком не сравнить, но и вряд ли хоккеисты все сплош ценители искусства))
Есть крутой развлекательный центр (10-й по величине в мире)
А вот чего там нет, так это море, океана.
Похоже в качестве времяпровождения морские прогулки для Задорова это главный критерий. Недаром он лето во Флориде проводит, и Дудя на катере (или яхте, не помню) катал.
Озер правда до фига, думаю с рыбалкой там нет проблем.
+6
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Слабоумие и отвага неразлучные козыри Задорова)
Но нужно отметить, что по игре он очень хорош в битве с Эдмонтоном
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Во просвещенный)
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Какие вы наивные)))) никак вашему умишку не понять. Он вас всех троллит, а вы как обо Сланные кидаетесь в битву словоблудия))))
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Там обозленные жители Эдмонтона стали писать в духе «ты свою дыру то видел?», вот они удивились, узнав, что он из Москвы)
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Согласен. Толи дело Хабаровск. Ждём в Амуре. Поднимешь кубок в 26-ом.
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Ответ Splin
Специально поглядел, мест развлекательных достаточно, музеев хватает и т.д.. что он несет?
Многим ли хоккеистам нужны музеи и театры?! Главное ночные клубы, рестораны, казино...
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Ответ antibiotik
Да можно его вычеркнуть из россиян?
Спортсу нужен этот "герой", а так - и без него есть за кем следить
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Ответ Нет Его
С ума сошёл? Эдмонтон - один из самых экономически развитых и современных городов не только Канады, но и всего мира
он тралит
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