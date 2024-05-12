Задоров про Эдмонтон: «В этом городе делать нечего, кроме как смотреть хоккей. У «Ойлерс» хорошие болельщики»

Никита Задоров провокационно высказался про Эдмонтон.

« » и « » проводят серию во втором раунде Кубка Стэнли.

После двух игр счет в серии равный – 1:1. Третья игра противостояния пойдет на домашней арене «Ойлерс».

«У них хорошие болельщики. Неистовые болельщики.

В этом городе больше делать нечего, кроме как смотреть хоккей. Мне нравится то, что делают их болельщики – они любят свою команду и сильно ее поддерживают», – сказал защитник «Кэнакс» .

Россиянин набрал 4 (2+2) очка в двух встречах этой серии.