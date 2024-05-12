Задоров про Эдмонтон: «В этом городе делать нечего, кроме как смотреть хоккей. У «Ойлерс» хорошие болельщики»
Никита Задоров провокационно высказался про Эдмонтон.
«Ванкувер» и «Эдмонтон» проводят серию во втором раунде Кубка Стэнли.
После двух игр счет в серии равный – 1:1. Третья игра противостояния пойдет на домашней арене «Ойлерс».
«У них хорошие болельщики. Неистовые болельщики.
В этом городе больше делать нечего, кроме как смотреть хоккей. Мне нравится то, что делают их болельщики – они любят свою команду и сильно ее поддерживают», – сказал защитник «Кэнакс» Никита Задоров.
Россиянин набрал 4 (2+2) очка в двух встречах этой серии.
Есть крутой развлекательный центр (10-й по величине в мире)
А вот чего там нет, так это море, океана.
Похоже в качестве времяпровождения морские прогулки для Задорова это главный критерий. Недаром он лето во Флориде проводит, и Дудя на катере (или яхте, не помню) катал.
Озер правда до фига, думаю с рыбалкой там нет проблем.
Но нужно отметить, что по игре он очень хорош в битве с Эдмонтоном