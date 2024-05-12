Роман Ротенберг: «Выставочные матчи в Дубае возможны, почему нет? Но это вопрос коммерческого подхода. Важно понять, каков интерес у спонсоров»

Роман Ротенберг не исключил возможность выставочного матча в Дубае.

– Вопрос о возможности проводить матчи России и Беларуси по аналогии с тем, как играли «Авангард» и «Ак Барс» в Дубае.

– У вас есть спонсоры? Эти вопросы надо со спонсорами обсуждать. Мы не против любых инициатив. Но нам важно развивать хоккей поэтапно, на уровне детских турниров.

Мы сегодня проводили тренировку с детьми из школы минского «Динамо». Мы хотим, чтобы детишки из Беларуси, из Казахстана, из Турции, из Азерабайджана и других стран играли бы с нами в детских турнирах. Будем стремиться к этому в первую очередь. Потому что это правильно – развивать детей.

Выставочные матчи в Дубае – тоже возможны, почему нет? Но это уже вопрос коммерческого подхода. Это серьезные вопросы, их надо взвешенно обсуждать, анализировать. И очень важно понять, каков интерес у спонсоров. Мы пока этот вопрос не прорабатывали так глубоко. Все возможно. Но я считаю, что надо начинать с детей.

Мы сейчас проводим детский турнир команды 2014 года рождения в Москве и приглашаем туда команды из Казахстана, из Беларуси, из городов России. Такие турниры нужно делать, потому что конкуренция – двигатель прогресса, – сказал главный тренер СКА и «России 25».