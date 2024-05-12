Роман Ротенберг: «Выставочные матчи в Дубае возможны, почему нет? Но это вопрос коммерческого подхода. Важно понять, каков интерес у спонсоров»

Теги СКА Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг детский хоккей сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг не исключил возможность выставочного матча в Дубае.

– Вопрос о возможности проводить матчи России и Беларуси по аналогии с тем, как играли «Авангард» и «Ак Барс» в Дубае.

– У вас есть спонсоры? Эти вопросы надо со спонсорами обсуждать. Мы не против любых инициатив. Но нам важно развивать хоккей поэтапно, на уровне детских турниров.

Мы сегодня проводили тренировку с детьми из школы минского «Динамо». Мы хотим, чтобы детишки из Беларуси, из Казахстана, из Турции, из Азерабайджана и других стран играли бы с нами в детских турнирах. Будем стремиться к этому в первую очередь. Потому что это правильно – развивать детей.

Выставочные матчи в Дубае – тоже возможны, почему нет? Но это уже вопрос коммерческого подхода. Это серьезные вопросы, их надо взвешенно обсуждать, анализировать. И очень важно понять, каков интерес у спонсоров. Мы пока этот вопрос не прорабатывали так глубоко. Все возможно. Но я считаю, что надо начинать с детей.

Мы сейчас проводим детский турнир команды 2014 года рождения в Москве и приглашаем туда команды из Казахстана, из Беларуси, из городов России. Такие турниры нужно делать, потому что конкуренция – двигатель прогресса, – сказал главный тренер СКА и «России 25».

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ротенберг: "Планируем в Африке обучать хоккею не только людей, но и львов, жирафов. Считаю, даже что у тех же малярийных комаров есть потенциал. Главное честный труд"
+3
0
+3
А кто их там смотреть будет?. Бедуинов бюджетников нагонят?
+2
0
+2
Выставочный матч Россия - Беларусь в Дубае ?
Экзотика.
+1
0
+1
У Газпрома сейчас убытки, а других спонсоров и не бывает.
+1
0
+1
Что значит - важно понять, каков интерес у спонсоров? Спросить у папы, даст он денег или нет?
+1
0
+1
Верхом на верблюдах с шайбой по пустыне.
0
0
0
Остапа понесло.
0
0
0
Так пусть папа твой проспонсирует, с него не убудет.
0
0
0
У меня уже складывается впечатление, что Рома Ротенберг даёт интервью последние месяца полтора в ежедневном, почти круглосуточном режиме окружённый многочисленными репортёрами, которые наперебой просят освятить, те или иные события, как человека знающего всё, что происходит вокруг, вне и внутри страны и в целом земного шара! И всё более это осознавая, я понимаю, что медленно, но верно начинаю сходить с ума‼️😳😵‍💫🤤
+1
-1
0
Давай в Египте, там климат подходящий.
0
0
0
Когда хоккей интересный, спонсоры сами подтянутся. Но когда интерес к игре высасывается из пальца, то извините. Для азербайджанских и турецких болельщиков может быть интересно посмотреть как играет сборная России, а нам то зачем эта лажа?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий