Ротенберг о матчах с Беларусью: «Давайте сравним с играми любой сборной на ЧМ. У нас был хоккей очень высокого уровня, мы достойны играть на турнире. Вместе – победим!»

Роман Ротенберг высказался после матча «России 25» со сборной Беларуси (4:2).

«Игроки сборной бьются в кровь просто, ловят все на себя. Хоккей высочайшего уровня. Все, кто смотрели игры, могут это подтвердить. Все бились, получилось очень здорово.

Да, мы выиграли 5 матчей подряд. Мы стремились доказать всем, что мы достойны играть на чемпионате мира. Это было нашей первоочередной задачей. Именно по-хоккейному, по-спортивному это доказать.

Мы не вмешиваемся в политику, мы просто хотим доказать своим хоккеем, что достойны играть на чемпионате мира. Играть ярко, зрелищно, с шайбой, комбинационно: отдал – открылся. И мы это доказали.

Огромная благодарность каждому игроку, каждому клубу, который отпустил своих хоккеистов, которые проявили желание сюда приехать. Это очень здорово, когда сборная развивается, играет, на слуху. О сборной России говорят.

Играют сейчас на чемпионате мира какие-то команды. Давайте сравним наши матчи с матчами любой сборной на чемпионате мира по хоккею. У нас был хоккей очень высокого уровня, и обе сборные достойны играть на чемпионате мира. Вместе – победим!

Всем низкий поклон. И сборной Беларуси, и руководителям Федерации хоккея Беларуси, и тренерскому штабу сборной Беларуси огромная благодарность, это очень сильные тренеры, которые отработали уже тысячу игр в КХЛ, играли в НХЛ. Всем низкий поклон, спасибо огромное за поддержку», – сказал главный тренер «России 25»