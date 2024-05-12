Новиков о «Каролине»: «Кочетков должен играть. Он способен выиграть матч и совершить чудо»

Теги Каролина Кубок Стэнли НХЛ Юрий Новиков Петр Кочетков Хоккей

Юрий Новиков высказался о вратаре «Каролины» Петре Кочеткове.

«Совершенно очевидно, что «Каролина» и «Рейнджерс» – хорошие команды. Там есть играющие и неудержимые ребята. Победить их можно только не совсем понятными действиями. Победить их может только вратарь. У меня были ситуации, когда я принимал не совсем логичные решения по вратарям. Но они оказывались победными, хоть и приходилось голову на плаху класть.

В «Каролине» играет Андерсен, делает это на четверку. Считаю, что им на второй матч надо было ставить Кочеткова. Фредерик бы отдохнул. Даже если бы проиграли с Кочетковым, в этом не было бы ничего страшного. На третий матч Андерсен вышел бы свежим.

Но тренеры выпустили Петю на третий матч. Он хорошо сыграл, но его нужно было выпускать раньше. Он способен выиграть матч и совершить чудо. Почувствовать, когда нужно выпускать вратаря – это талант тренера. Кочетков должен играть и доказывать свой уровень», – сказал заслуженный тренер России.

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