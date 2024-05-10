Ахо об игре Кочеткова в 3-м матче серии с «Рейнджерс»: «Он дал «Каролине» шанс на победу, от вратаря нельзя требовать большего»
Себастьян Ахо высказался об игре Петра Кочеткова в 3-м матче серии с «Рейнджерс».
Российский вратарь «Каролины» дебютировал в текущем плей-офф и отразил 22 броска из 25.
«Харрикейнс» уступают клубу из Нью-Йорка в серии второго раунда Кубка Стэнли (0-3, 2:3 ОТ в третьей игре).
«Он дал нам шанс на победу. От вратаря нельзя требовать большего. Он сделал несколько хороших сэйвов.
Вероятно, ему было не очень легко, но он провел отличный матч», – сказал форвард «Каролины».