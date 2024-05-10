Ахо об игре Кочеткова в 3-м матче серии с «Рейнджерс»: «Он дал «Каролине» шанс на победу, от вратаря нельзя требовать большего»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Себастьян Ахо Петр Кочетков Хоккей

Себастьян Ахо высказался об игре Петра Кочеткова в 3-м матче серии с «Рейнджерс».

Российский вратарь «Каролины» дебютировал в текущем плей-офф и отразил 22 броска из 25.

«Харрикейнс» уступают клубу из Нью-Йорка в серии второго раунда Кубка Стэнли (0-3, 2:3 ОТ в третьей игре).

«Он дал нам шанс на победу. От вратаря нельзя требовать большего. Он сделал несколько хороших сэйвов.

Вероятно, ему было не очень легко, но он провел отличный матч», – сказал форвард «Каролины». 

1 комментарий
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Как всегда в этой серии сыграли в большинстве отвратительно. Умудрились даже Рейджерс перещеголять в этом матче . Ноль из пяти против ноля из четырех. Так ,,постараться,, Вина только на вас. А Петр сыграл нормально. Но такая ,, поддержка ,, команды очень ,,помогла,,.
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