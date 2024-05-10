Бринд′Амор о Шестеркине в 3-м матче серии: «Он сыграл великолепно. Это игрок мирового класса»

Род Бринд′Амор поделился мнением об игре голкипера Игоря Шестеркина.

Вратарь « » отразил 45 бросков из 47 в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0).

«Он сыграл великолепно. Во втором периоде был сэйв после броска [ ], когда он переместился с одной стороны ворот на другую.

Я знаю, что шайба попала в рукоятку его клюшки, но это все равно часть вратарской экипировки. Он еще и добрался туда так быстро. И у нас было два или три таких момента.

Он игрок мирового класса. Наш вратарь сегодня тоже сыграл великолепно.

Но когда у «Рейнджерс» случаются провалы, и мы добираемся до его ворот, он действует четко», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор.