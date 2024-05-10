Бринд′Амор о Шестеркине в 3-м матче серии: «Он сыграл великолепно. Это игрок мирового класса»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли Джордан Стаал Род Бринд′Амор НХЛ Игорь Шестеркин Петр Кочетков Хоккей

Род Бринд′Амор поделился мнением об игре голкипера Игоря Шестеркина.

Вратарь «Рейнджерс» отразил 45 бросков из 47 в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0).

«Он сыграл великолепно. Во втором периоде был сэйв после броска [Стаала], когда он переместился с одной стороны ворот на другую.

Я знаю, что шайба попала в рукоятку его клюшки, но это все равно часть вратарской экипировки. Он еще и добрался туда так быстро. И у нас было два или три таких момента.

Он игрок мирового класса. Наш вратарь сегодня тоже сыграл великолепно.

Но когда у «Рейнджерс» случаются провалы, и мы добираемся до его ворот, он действует четко», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да, и это не новость))
0
0
0
хитрюга, пытается перехвалить, надеюсь Игоря такой сглаз не берёт ))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий