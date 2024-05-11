Умер обладатель Кубка Стэнли и участник Суперсерии-1972 Рон Эллис
Умер обладатель Кубка Стэнли и участник Суперсерии-1972 Рон Эллис.
Экс-нападающий «Торонто» скончался в возрасте 79 лет.
«Рон всю свою карьеру в НХЛ провел в «Торонто». Он был одним из пяти игроков «Мэйпл Лифс», сыгравших за клуб более 1000 матчей, а также занял пятое место по количеству голов в истории команды.
Рон был настоящим джентльменом игры, которого нам будет очень не хватать», – говорится в заявлении «Мэйпл Лифс».
Рон Эллис провел 1034 игры за «Торонто» и набрал 640 (332+308) очков.
Он стал обладателем Кубка Стэнли в 1967 году. В 1972-м Эллис принял участие в Суперсерии СССР – Канада.