Умер обладатель Кубка Стэнли и участник Суперсерии-1972 Рон Эллис

Теги происшествия Торонто Кубок Стэнли Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ суперсерия Хоккей

Умер обладатель Кубка Стэнли и участник Суперсерии-1972 Рон Эллис.

Экс-нападающий «Торонто» скончался в возрасте 79 лет.

«Рон всю свою карьеру в НХЛ провел в «Торонто». Он был одним из пяти игроков «Мэйпл Лифс», сыгравших за клуб более 1000 матчей, а также занял пятое место по количеству голов в истории команды.

Рон был настоящим джентльменом игры, которого нам будет очень не хватать», – говорится в заявлении «Мэйпл Лифс».

Рон Эллис провел 1034 игры за «Торонто» и набрал 640 (332+308) очков.

Он стал обладателем Кубка Стэнли в 1967 году. В 1972-м Эллис принял участие в Суперсерии СССР – Канада

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1 комментарий
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Покойся с миром, один из легендарных, ибо все участники той Суперсерии, безусловно, легендарные парни!
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