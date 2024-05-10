Sportsnet предложил варианты обмена Марнера в «Коламбус», «Филадельфию», «Сиэтл» и «Калгари»

Sportsnet предложил потенциальные варианты обмена Митча Марнера.

Sportsnet опубликовал четыре гипотетических варианта сделок по обмену нападающего Митча Марнера из «Торонто», которые могли бы рассмотреть в клубе.

Действующий договор хоккеиста с зарплатой 10,9 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2024/25.

1. Обмен с « »;

«Блю Джекетс» получат: Митч Марнер;

«Мэйпл Лифс» получат: выбор в первом раунде драфта-2024 и ;

2. Обмен с « »;

«Кракен» получит: Митч Марнер;

«Мэйпл Лифс» получат: и ;

3. Обмен с « »;

«Флэймс» получат: Митч Марнер, , , ;

«Мэйпл Лифс» получают: (с удержанием 25% зарплаты), ;

4. Тройная сделка с участием « », «Филадельфии» и « »;

«Флайерс» получат: Митч Марнер;

«Мэйпл Лифс» получат: , и выбор во втором раунде драфта-2024 (от «Сан-Хосе»);

«Шаркс» получат: Оливер Бонк.