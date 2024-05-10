Sportsnet предложил варианты обмена Марнера в «Коламбус», «Филадельфию», «Сиэтл» и «Калгари»

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Sportsnet предложил потенциальные варианты обмена Митча Марнера.

Sportsnet опубликовал четыре гипотетических варианта сделок по обмену нападающего Митча Марнера из «Торонто», которые могли бы рассмотреть в клубе.

Действующий договор хоккеиста с зарплатой 10,9 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2024/25.

1. Обмен с «Коламбусом»;

«Блю Джекетс» получат: Митч Марнер;

«Мэйпл Лифс» получат: выбор в первом раунде драфта-2024 и Кент Джонсон;

2. Обмен с «Сиэтлом»;

«Кракен» получит: Митч Марнер;

«Мэйпл Лифс» получат: Шейн Райт и Адам Ларссон;

3. Обмен с «Калгари»;

«Флэймс» получат: Митч Марнер, Фрэйзер Минтен, Ник РобертсонТимоти Лильегрен;

«Мэйпл Лифс» получают: Якоб Маркстрем (с удержанием 25% зарплаты), Расмус Андерссон;

4. Тройная сделка с участием «Торонто», «Филадельфии» и «Сан-Хосе»;

«Флайерс» получат: Митч Марнер;

«Мэйпл Лифс» получат: Скотт Лоутон, Марио Ферраро и выбор во втором раунде драфта-2024 (от «Сан-Хосе»);

«Шаркс» получат: Оливер Бонк.

17 комментариев
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Если профессиональные журналисты такие трейды представляют, то чего удивляться, что некоторые гмы творят дичь. Особенно последние два улыбнули, мы вам франчайза с 1.35 очком за игру, а вы нам мешок картохи)

Трейд с Калгари вообще какой-то болезный сочинял, который не видел, что треливинг уже не гм Калгари)
+10
-2
+8
Ответ Garikus89
Если профессиональные журналисты такие трейды представляют, то чего удивляться, что некоторые гмы творят дичь. Особенно последние два улыбнули, мы вам франчайза с 1.35 очком за игру, а вы нам мешок картохи) Трейд с Калгари вообще какой-то болезный сочинял, который не видел, что треливинг уже не гм Калгари)
Франчайз следующим летом будет UFA, поэтому это мешок картошки за год аренды по сути
+6
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+6
А какая репутация была у Ткачака или Панарина?)

Это нам на спортсе 10 матчей в году важнее 82 в течение полугода, а зарплату платят как раз за второе, и с этим у Марнера проблем нет. Не удивлюсь, если он перейдет в команду попроще и будет тащить в плей-офф)
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Ответ Garikus89
Ясен красен, что команда перед трейдом договорится с ним о контракте, причем на 8 лет, а не на 7, как с рынка)
Ну окей, за год аренды Марнера и право подписать с ним на год больше контракт. Трудно ожидать, что кто-то отдаст за это ценные активы, особенно с учётом репутации некубкового игрока
+2
0
+2
Ответ Garikus89
Если профессиональные журналисты такие трейды представляют, то чего удивляться, что некоторые гмы творят дичь. Особенно последние два улыбнули, мы вам франчайза с 1.35 очком за игру, а вы нам мешок картохи) Трейд с Калгари вообще какой-то болезный сочинял, который не видел, что треливинг уже не гм Калгари)
Этот франчайз и так бесплатно уйдет через год, как и возможно, Таварес, чего тянуть кота за известное место и ждать? А пока есть время, чтобы постараться получить за него хоть какие-то дивиденды. Думаю скоро посыпятся массовые вбросы в прессу, чтобы подогреть интерес. Правда, и сам Митч может подгадить своим запретом на обмен. В общем, год у Листьев ожидается очень интересный.
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Спасибо, не надо)
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Ответ Serge Vendino
Франчайз следующим летом будет UFA, поэтому это мешок картошки за год аренды по сути
Ясен красен, что команда перед трейдом договорится с ним о контракте, причем на 8 лет, а не на 7, как с рынка)
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Марнер / Сарос
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Ответ Crosby174
Вашингтон? Питтсбург? Или поискать команды, которые могли бы предложить защитника топ-2(4) или вратаря?
Карлсон на Марнера)
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Ответ Garikus89
Если профессиональные журналисты такие трейды представляют, то чего удивляться, что некоторые гмы творят дичь. Особенно последние два улыбнули, мы вам франчайза с 1.35 очком за игру, а вы нам мешок картохи) Трейд с Калгари вообще какой-то болезный сочинял, который не видел, что треливинг уже не гм Калгари)
Как раз он видел, что Тре уже ГМ Торонто))
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Ответ Garikus89
Если профессиональные журналисты такие трейды представляют, то чего удивляться, что некоторые гмы творят дичь. Особенно последние два улыбнули, мы вам франчайза с 1.35 очком за игру, а вы нам мешок картохи) Трейд с Калгари вообще какой-то болезный сочинял, который не видел, что треливинг уже не гм Калгари)
а что толку от того франчайза, если год контракта и UFA, а сейчас почти 11 млн под кепкой
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Тут должен быть кадр с чуваком из "В Филадельфии всегда солнечно"
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ну не знаю, а стоит ли отдавать Кента Джонсона за Марнера.
центр за вингера, плюс с огромной зарплатой.
очень сомнительно.
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все четыре варианта отстой, разве, что Калгари, где собралась крепкая банда и Огоньки способны в следующем сезоне сильно пошуметь, при условии, что лидеры атак команды будут в порядке с начала сезона, особенно Кузьменко, чье выступление в этом сехоне оставило двойственное впечатление. У Коламбуса и так одно из лучших нападений в лиге, но за редким исключение, они так и не могут наладить взвимодействие Сиэтл и Филадельфия играют совсем в другой хоккей, отличный от того к какому привык Митч в Торонто. А если по чесноку, то я не думаю, что Марнер куда то перейдет, трудно конечно им будет на скрести енек на хороший контракт для него, но умаю , боссы Торонто что нибудь придумают.
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Вашингтон? Питтсбург?
Или поискать команды, которые могли бы предложить защитника топ-2(4) или вратаря?
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У Марнера NMC, так что без собственного желания он никуда не уйдёт.

Проще через год бесплатно попрощаться с Таваресом.
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а таварес уйдёт?
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