Sportsnet предложил варианты обмена Марнера в «Коламбус», «Филадельфию», «Сиэтл» и «Калгари»
Sportsnet предложил потенциальные варианты обмена Митча Марнера.
Sportsnet опубликовал четыре гипотетических варианта сделок по обмену нападающего Митча Марнера из «Торонто», которые могли бы рассмотреть в клубе.
Действующий договор хоккеиста с зарплатой 10,9 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2024/25.
1. Обмен с «Коламбусом»;
«Блю Джекетс» получат: Митч Марнер;
«Мэйпл Лифс» получат: выбор в первом раунде драфта-2024 и Кент Джонсон;
2. Обмен с «Сиэтлом»;
«Кракен» получит: Митч Марнер;
«Мэйпл Лифс» получат: Шейн Райт и Адам Ларссон;
3. Обмен с «Калгари»;
«Флэймс» получат: Митч Марнер, Фрэйзер Минтен, Ник Робертсон, Тимоти Лильегрен;
«Мэйпл Лифс» получают: Якоб Маркстрем (с удержанием 25% зарплаты), Расмус Андерссон;
4. Тройная сделка с участием «Торонто», «Филадельфии» и «Сан-Хосе»;
«Флайерс» получат: Митч Марнер;
«Мэйпл Лифс» получат: Скотт Лоутон, Марио Ферраро и выбор во втором раунде драфта-2024 (от «Сан-Хосе»);
«Шаркс» получат: Оливер Бонк.
Трейд с Калгари вообще какой-то болезный сочинял, который не видел, что треливинг уже не гм Калгари)
Это нам на спортсе 10 матчей в году важнее 82 в течение полугода, а зарплату платят как раз за второе, и с этим у Марнера проблем нет. Не удивлюсь, если он перейдет в команду попроще и будет тащить в плей-офф)
центр за вингера, плюс с огромной зарплатой.
очень сомнительно.
Или поискать команды, которые могли бы предложить защитника топ-2(4) или вратаря?
Проще через год бесплатно попрощаться с Таваресом.