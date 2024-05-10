«Нью-Джерси» получил разрешение на переговоры с Кифом, уволенным из «Торонто»

«Нью-Джерси» и Шелдон Киф могут начать обсуждать сотрудничество.

Клуб получил разрешение на переговоры с тренером, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Киф ранее был отправлен в отставку с поста главного тренера « ».

Тренер работал в канадском клубе с 2019 года и за пять сезонов лишь один раз прошел дальше первого раунда Кубка Стэнли.

«Слышал, что «Девилс» запросили и получили разрешение поговорить с Шелдоном Кифом», – написал ЛеБрюн.