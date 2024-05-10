«Нью-Джерси» получил разрешение на переговоры с Кифом, уволенным из «Торонто»

Теги Нью-Джерси Торонто НХЛ Пьер ЛеБрюн Шелдон Киф Хоккей

«Нью-Джерси» и Шелдон Киф могут начать обсуждать сотрудничество.

Клуб получил разрешение на переговоры с тренером, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Киф ранее был отправлен в отставку с поста главного тренера «Торонто».

Тренер работал в канадском клубе с 2019 года и за пять сезонов лишь один раз прошел дальше первого раунда Кубка Стэнли.

«Слышал, что «Девилс» запросили и получили разрешение поговорить с Шелдоном Кифом», – написал ЛеБрюн.

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5 комментариев
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Ответ Splin
а нафига разрешение😬он же уволен😬
до окончания контракта обязательно разрешение, деньги пока ему из Торонто заносят
+3
0
+3
а нафига разрешение😬он же уволен😬
+3
-1
+2
Все понимают, что это лишь вынужденная мера, и он лишь будет греть место до тех пор, пока poтeн не найдет падавана, которому он с чистой совестью сможет доверить ска!
+1
0
+1
Странно что не Питсбург.
+1
-1
0
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