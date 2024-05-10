Президент «Торонто»: «Наши результаты в плей-офф были недостаточно хороши. Это моя вина»

Теги Торонто Кубок Стэнли Брендан Шенахан НХЛ Шелдон Киф Хоккей

Президент «Торонто» взял на себя ответственность за неудачи команды в плей-офф.

В сезоне-2023/24 «Лифс» уступили в серии с «Бостоном» со счетом 3-4 и вылетели из плей-офф. Ранее клуб отправил Шелдона Кифа в отставку с поста главного тренера.

Шенахан занимает пост президента «Торонто» с 2014 года.

«Наши результаты в плей-офф были недостаточно хороши. Это моя вина», – сказал президент «Торонто» Брендан Шенахан.

Шенахан добавил, что оценил то, что Киф взял на себя вину за неудачи «Торонто» в плей-офф, но отметил, что ответственность за «неприемлемые» результаты лежит на нем.

Он добавил, что в межсезонье будут рассматриваться все варианты, поскольку «Мэйпл Лифс» хотят сделать шаг вперед.

«Мы посмотрим на все этим летом и все рассмотрим», – сказал Шенахан, отказавшись говорить о будущем каких-либо конкретных игроков.

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4 комментария
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Непонятно за какие заслуги Шэнахэн столько лет занимает должность президента.
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Следующий сезон для Шенахана последний, если серьёзно у Торонто результаты не изменяться, и листья хотя бы не выйдут в финал конференции.
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"Вся ответственность на мне, я продолжаю работу... ах, да, всем спасибо, чмоки"
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Ответ Дмитрий Кутузов
Непонятно за какие заслуги Шэнахэн столько лет занимает должность президента.
Свадебный генерал. Три чемпионских перстня. Сегодня MSLE CEO так и сказал.
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