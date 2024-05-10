Президент «Торонто»: «Наши результаты в плей-офф были недостаточно хороши. Это моя вина»

Президент «Торонто» взял на себя ответственность за неудачи команды в плей-офф.

В сезоне-2023/24 «Лифс» уступили в серии с «Бостоном» со счетом 3-4 и вылетели из плей-офф. Ранее клуб отправил Шелдона Кифа в отставку с поста главного тренера.

Шенахан занимает пост президента «Торонто» с 2014 года.

«Наши результаты в плей-офф были недостаточно хороши. Это моя вина», – сказал президент «Торонто» .

Шенахан добавил, что оценил то, что Киф взял на себя вину за неудачи «Торонто» в плей-офф, но отметил, что ответственность за «неприемлемые» результаты лежит на нем.

Он добавил, что в межсезонье будут рассматриваться все варианты, поскольку «Мэйпл Лифс» хотят сделать шаг вперед.

«Мы посмотрим на все этим летом и все рассмотрим», – сказал Шенахан, отказавшись говорить о будущем каких-либо конкретных игроков.

«Торонто» не выиграл Кубок Стэнли в 56-м сезоне подряд. Пауза «Лифс» без побед – самая длинная в истории НХЛ