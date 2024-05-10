Федор Канарейкин: «Хорошо бы, чтобы «Россия 25» действительно включала в себя игроков до 25 лет. В предыдущих сериях вызывали хоккеистов, которым за 30»

Теги Федор Канарейкин КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Федор Канарейкин высказался о возрастном ограничении в «России 25».

Команда Романа Ротенберга проводит серию матчей в рамках Лига Ставок Большого тура.

Ранее главный тренер подчеркивал, что сборная не ограничивает себя игроками младше 25 лет.

«Хорошо бы, чтобы сборная действительно включала в себя хоккеистов до 25 лет. В предыдущих сериях ведь вызывали игроков, которым за 30.

Сейчас для сборной главное – развить молодых хоккеистов, которые получают возможность показать себя на международной арене.

Игры за сборную сильнее всего развивают хоккеистов», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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1 комментарий
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Иисус уже выгонял меновщиков из храма, но этот богоизбранный народ по-прежнему в деле и продолжает жульничать даже в хоккее🤔
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