Ротенберг о победе над Беларусью: «Малой кровью не получилось – кровь была пролита. Грязь нужно убирать. Мы лишаемся наших игроков, звезд, падают рейтинги, с трибун уходят болельщики»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой судьи Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил о необходимости убрать грязь из хоккея.

Сборная «России 25» победила команду Беларуси (6:2) в Туле.

«Очень важная победа для нас. Хочу поблагодарить команду. Те, кто получили травмы, – здоровья каждому игроку.

Малой кровью не получилось. Кровь была пролита – все как в хоккее должно быть.

Грязь, конечно, нужно убирать из хоккея за счет правильного судейства. Когда позволяется грязь, будут переломы, травмы.

Мы лишаемся наших игроков, звезд, и тогда у нас падают рейтинги, уходят болельщики с трибун, поэтому надо работать всем вместе, чтобы было как можно больше детишек, как можно больше зрителей.

Дальше – приходят спонсоры, все в плюсе», – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова главного тренера сборной «России 25» Романа Ротенберга.

Ротенберг про 6:2 с Беларусью: «Не понимаю судейство – у нас переломы, выбиты зубы, кровь. Наверное, арбитрам тяжело в такой день, когда вся страна ждет победы»

5 комментариев
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А можно как то заблокировать новости по тегу #бреднисумасшедшего ? Я устал от финского гения, я не хочу больше видеть новости с ним ленте, ну правда хватит, уже невозможно, в начале было смешно, потом изучаешь историю болезни, а потом уже просто достало.Есть какой то выход из этой ситуации? Я больше не вывожу столько новостей от Романа 800 матчей смотрел Ротенберга. Простите это уже крик души…
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а как ОТПИСАТЬСЯ от хэштега #РоманРотенберг, чтоб новости и статьи с ним ВАЩЕ НЕ ОТОБРАЖАЛИСЬ?
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Что, реально было мочилово? Матч смотрел фрагментами, все катались, как в балете))
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Ответ neolag
А можно как то заблокировать новости по тегу #бреднисумасшедшего ? Я устал от финского гения, я не хочу больше видеть новости с ним ленте, ну правда хватит, уже невозможно, в начале было смешно, потом изучаешь историю болезни, а потом уже просто достало.Есть какой то выход из этой ситуации? Я больше не вывожу столько новостей от Романа 800 матчей смотрел Ротенберга. Простите это уже крик души…
сэйм щит, бро
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