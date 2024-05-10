Ротенберг о победе над Беларусью: «Малой кровью не получилось – кровь была пролита. Грязь нужно убирать. Мы лишаемся наших игроков, звезд, падают рейтинги, с трибун уходят болельщики»

Роман Ротенберг заявил о необходимости убрать грязь из хоккея.

Сборная «России 25» победила команду Беларуси (6:2) в Туле.

«Очень важная победа для нас. Хочу поблагодарить команду. Те, кто получили травмы, – здоровья каждому игроку.

Малой кровью не получилось. Кровь была пролита – все как в хоккее должно быть.

Грязь, конечно, нужно убирать из хоккея за счет правильного судейства. Когда позволяется грязь, будут переломы, травмы.

Мы лишаемся наших игроков, звезд, и тогда у нас падают рейтинги, уходят болельщики с трибун, поэтому надо работать всем вместе, чтобы было как можно больше детишек, как можно больше зрителей.

Дальше – приходят спонсоры, все в плюсе», – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова главного тренера сборной «России 25» Романа Ротенберга.

Ротенберг про 6:2 с Беларусью: «Не понимаю судейство – у нас переломы, выбиты зубы, кровь. Наверное, арбитрам тяжело в такой день, когда вся страна ждет победы»